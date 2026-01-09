ETV Bharat / business

चीन बना भारत के लिए बड़ा निर्यात बाजार, 33% की तेज़ बढ़ोतरी

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में एक अहम संरचनात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. वाणिज्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से नवंबर के दौरान चीन को भारत का निर्यात 33 प्रतिशत बढ़कर 12.22 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है. यह न केवल पिछले वर्ष की गिरावट को पलटता है, बल्कि बीते चार वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर भी है.

आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल–नवंबर 2024-25 में भारत का चीन को निर्यात 9.2 अरब डॉलर रहा था. इससे पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह 9.89 अरब डॉलर और 2023-24 में 10.28 अरब डॉलर था. मौजूदा वित्त वर्ष में दर्ज की गई तेज बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि भारत के लिए चीन एक प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में उभर रहा है.

इस वृद्धि के पीछे कई क्षेत्रों का योगदान रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला. ‘पॉप्युलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड’ का निर्यात 23.9 मिलियन डॉलर से बढ़कर 922.4 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल और टेलीफोनी से जुड़े अन्य विद्युत उपकरणों के निर्यात में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई.

कृषि और समुद्री उत्पादों की बात करें तो सूखी मिर्च, ब्लैक टाइगर झींगा, वैनामी झींगा, ग्रीन ग्राम (मूंग) और ऑयल-केक अवशेष जैसे उत्पादों की चीन में मजबूत मांग देखने को मिली. साथ ही एल्यूमीनियम और रिफाइंड कॉपर बिलेट्स के निर्यात ने भी इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई.