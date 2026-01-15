ETV Bharat / business

निर्यात की ऊंची उड़ान, दिसंबर में $38.5 अरब के पार पहुंचा भारत का एक्सपोर्ट

हैदराबाद: जहां एक ओर दुनिया वैश्विक मंदी की आशंकाओं से जूझ रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही है. नवंबर के बाद दिसंबर में भी देश के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर महीने में भारत का वस्तु निर्यात 1.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 38.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिसंबर 2025 में आयात बढ़कर 63.55 अरब डॉलर हो गया, जबकि दिसंबर 2024 में यह 58.43 अरब डॉलर था. समीक्षाधीन माह में देश का व्यापार घाटा 25 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात सकारात्मक रुझान बनाए हुए है.

FY26 में 850 अरब डॉलर से अधिक निर्यात का अनुमान

वाणिज्य सचिव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में वस्तु और सेवाओं का कुल निर्यात 850 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है. अप्रैल से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान निर्यात 2.44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 330.29 अरब डॉलर दर्ज किया गया.

अग्रवाल के अनुसार, वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में अमेरिका को होने वाले निर्यात में भी सालाना आधार पर वृद्धि हुई है.

निर्यात बाजारों का विस्तार

भारत ने अपने निर्यात को चीन, रूस और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) जैसे बाजारों की ओर विविधीकृत करने पर विशेष जोर दिया है. प्रोत्साहन योजनाओं और यूरोपीय संघ समेत प्रस्तावित व्यापार समझौतों से इन प्रयासों को समर्थन मिला है. अगस्त के अंत में अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद इन कदमों से शिपमेंट को सहारा मिला.