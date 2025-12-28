ETV Bharat / business

अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत का निर्यात मजबूत, 2026 में भी तेजी की उम्मीद

अमेरिका के ऊंचे शुल्क और वैश्विक संकटों के बावजूद भारत ने बाजार विविधीकरण से निर्यात को संभाला, 2026 में भी निर्यात वृद्धि की संभावना है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 5:33 PM IST

नई दिल्ली: वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से भारत के निर्यातकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई. अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है, ऐसे में इस फैसले का असर अल्पकाल में निर्यात पर दिखा. सितंबर और अक्टूबर 2025 में अमेरिका को होने वाला निर्यात प्रभावित हुआ, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने जल्द ही हालात के अनुसार रणनीति बदल ली.

बाजारों के विविधीकरण से राहत
व्यापार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि “व्यापार पानी की तरह है, यह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है.” इसी सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका पर निर्भरता कम कर एशिया, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया. इस बाजार विविधीकरण ने अमेरिकी शुल्क के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर दिया.

वैश्विक संकटों में भी लचीलापन
बीते कुछ वर्षों में वैश्विक व्यापार कई संकटों से गुजरा है. कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास संघर्ष, लाल सागर शिपिंग संकट और सेमीकंडक्टर आपूर्ति में बाधाओं ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित किया. इसके बावजूद भारत ने तेजी से अनुकूलन करते हुए अपने निर्यात को बनाए रखा.

निर्यात आंकड़ों की स्थिति
भारत का वस्तु निर्यात 2020 में लगभग 276.5 अरब डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर और 2022 में 453.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया. हालांकि 2023 में वैश्विक मंदी के कारण यह घटकर 389.5 अरब डॉलर रह गया. इसके बाद 2024 में निर्यात फिर से बढ़कर 443 अरब डॉलर तक पहुंच गया. वर्ष 2025 के जनवरी से नवंबर के बीच निर्यात लगभग 407 अरब डॉलर दर्ज किया गया.

माल और सेवा निर्यात का रिकॉर्ड
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल माल और सेवा निर्यात 825.25 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया, जिसमें सालाना आधार पर छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से नवंबर के बीच भी निर्यात 562 अरब डॉलर रहा.

2026 के लिए सकारात्मक संकेत
सरकार को उम्मीद है कि 2026 में भी भारत की निर्यात वृद्धि मजबूत बनी रहेगी. ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते अगले वर्ष लागू होने की संभावना है, जिससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी. इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों को लेकर भी निर्यातक आशान्वित हैं.

प्रमुख क्षेत्रों की भूमिका
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाती है. इंजीनियरिंग वस्तुएं, दवाएं और वाहन निर्यात भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

सरकार ने निर्यातकों को सहयोग देने के लिए 25,060 करोड़ रुपये का निर्यात प्रचार मिशन, 20,000 करोड़ रुपये तक बिना गिरवी क्रेडिट सुविधा और कर्ज भुगतान में राहत जैसे कदम उठाए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और उत्पाद व बाजार विविधीकरण के बल पर 2026 में भी भारत का निर्यात मजबूत बना रहेगा.

