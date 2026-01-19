ETV Bharat / business

IMF को भी दिखा भारत का दम, वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 19 जनवरी को जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अपने अनुमानों को संशोधित करते हुए सकारात्मक संकेत दिए हैं. IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है, जो उसके अक्टूबर के अनुमान से 0.7 प्रतिशत अधिक है. इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भी ग्रोथ अनुमान को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है.

IMF का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में मजबूत बनी रहेगी, हालांकि इसके बाद के वर्षों में विकास दर में कुछ हद तक स्थिरता आ सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 6.4 प्रतिशत पर स्थिर हो सकती है, क्योंकि अस्थायी और चक्रीय (साइक्लिकल) समर्थन धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे.

Q3 के बेहतर नतीजों से बढ़ा भरोसा

IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2025 के लिए विकास दर को 0.7 प्रतिशत बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया गया है. इसका मुख्य कारण वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में उम्मीद से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत मोमेंटम रहा है. IMF के अनुसार, वर्ष की दूसरी छमाही में औद्योगिक गतिविधियों, सेवाओं और घरेलू मांग में मजबूती देखने को मिली, जिसने समग्र आर्थिक वृद्धि को सहारा दिया.

हालांकि, IMF ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में विकास दर में कुछ गिरावट आ सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुकूल बेस इफेक्ट और अल्पकालिक कारकों से मिलने वाला जो अतिरिक्त लाभ अभी मिल रहा है, वह धीरे-धीरे कम हो जाएगा, जिसके कारण ग्रोथ की रफ्तार स्थिर हो सकती है.