IMF को भी दिखा भारत का दम, वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया

IMF को भी दिखा भारत का दम, वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया
भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ा दिया है.
Published : January 19, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 19 जनवरी को जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अपने अनुमानों को संशोधित करते हुए सकारात्मक संकेत दिए हैं. IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है, जो उसके अक्टूबर के अनुमान से 0.7 प्रतिशत अधिक है. इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए भी ग्रोथ अनुमान को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है.
IMF का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में मजबूत बनी रहेगी, हालांकि इसके बाद के वर्षों में विकास दर में कुछ हद तक स्थिरता आ सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 6.4 प्रतिशत पर स्थिर हो सकती है, क्योंकि अस्थायी और चक्रीय (साइक्लिकल) समर्थन धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे.
Q3 के बेहतर नतीजों से बढ़ा भरोसा
IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2025 के लिए विकास दर को 0.7 प्रतिशत बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया गया है. इसका मुख्य कारण वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (Q3) में उम्मीद से बेहतर आर्थिक प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत मोमेंटम रहा है. IMF के अनुसार, वर्ष की दूसरी छमाही में औद्योगिक गतिविधियों, सेवाओं और घरेलू मांग में मजबूती देखने को मिली, जिसने समग्र आर्थिक वृद्धि को सहारा दिया.
हालांकि, IMF ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में विकास दर में कुछ गिरावट आ सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुकूल बेस इफेक्ट और अल्पकालिक कारकों से मिलने वाला जो अतिरिक्त लाभ अभी मिल रहा है, वह धीरे-धीरे कम हो जाएगा, जिसके कारण ग्रोथ की रफ्तार स्थिर हो सकती है.
सरकारी और अंतरराष्ट्रीय अनुमानों से मेल
भारत की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और इस अवधि में विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक रही है. 6 जनवरी को जारी सरकार के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, FY26 में भारत की GDP वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो IMF के संशोधित अनुमान के काफी करीब है.
IMF का यह अपग्रेड ऐसे समय में आया है, जब विश्व बैंक ने भी भारत की विकास संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है. वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के लिए FY26 के विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया था. इसके बाद के वर्षों में लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. विश्व बैंक ने मजबूत घरेलू मांग, उपभोग में लचीलापन और निवेश गतिविधियों में सुधार को इसके प्रमुख कारण बताया है.
भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियादी कारकों, घरेलू मांग और संरचनात्मक सुधारों के चलते तेजी से आगे बढ़ रही है. IMF और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा किए गए ये संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं.
