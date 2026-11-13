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व्यापार के मोर्चे पर भारत की बड़ी छलांग, 7 महीने में कुल निर्यात 568 अरब डॉलर के पार

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान अनुमानित 16.66 प्रतिशत बढ़कर 568 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 487 अरब अमेरिकी डॉलर था. इस दौरान वस्तुओं का निर्यात 21.96 प्रतिशत बढ़कर 309 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि गैर-पेट्रोलियम निर्यात 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 259 अरब डॉलर रहा.

अक्टूबर 2026 में भी वस्तुओं के निर्यात में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया. यह अक्टूबर 2025 के 34.11 अरब डॉलर की तुलना में 45 प्रतिशत बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया है. अक्टूबर 2026 में वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन और इंजीनियरिंग सामान का सबसे बड़ा योगदान रहा.