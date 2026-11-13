व्यापार के मोर्चे पर भारत की बड़ी छलांग, 7 महीने में कुल निर्यात 568 अरब डॉलर के पार
निर्यात को बढ़ाने में पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न-आभूषण, ऑर्गेनिक-इनऑर्गेनिक रसायन और इंजीनियरिंग सामान का योगदान रहा. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : November 13, 2026 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान अनुमानित 16.66 प्रतिशत बढ़कर 568 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 487 अरब अमेरिकी डॉलर था. इस दौरान वस्तुओं का निर्यात 21.96 प्रतिशत बढ़कर 309 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि गैर-पेट्रोलियम निर्यात 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 259 अरब डॉलर रहा.
अक्टूबर 2026 में भी वस्तुओं के निर्यात में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया. यह अक्टूबर 2025 के 34.11 अरब डॉलर की तुलना में 45 प्रतिशत बढ़कर 49.47 अरब डॉलर हो गया है. अक्टूबर 2026 में वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन और इंजीनियरिंग सामान का सबसे बड़ा योगदान रहा.
आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पिछले साल के 3.70 अरब डॉलर के मुकाबले 140.21 प्रतिशत उछलकर 8.89 अरब डॉलर हो गया. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 4.08 अरब डॉलर से 62.70 प्रतिशत बढ़कर 6.64 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इसके अलावा, रत्न और आभूषण का निर्यात 40.06 प्रतिशत बढ़कर 3.21 अरब डॉलर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायनों का निर्यात 36.20 प्रतिशत बढ़कर 2.89 अरब डॉलर और इंजीनियरिंग सामान का निर्यात अक्टूबर 2025 के 9.37 अरब डॉलर से 36 प्रतिशत बढ़कर 12.74 अरब डॉलर हो गया है.
व्यापार के ये आंकड़े जारी होने के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैंने आपसे कहा था कि अक्टूबर के निर्यात के आंकड़े आपको चौंका देंगे! और हमारा आगे का परिदृश्य भी बेहद मजबूत दिख रहा है!"
I told you, the October export numbers will surprise you! And our ‘outlook’ looks strong! 😉 https://t.co/xjaxMPOn4K— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) November 13, 2026
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से अक्टूबर 2026-27 के दौरान भारत का सेवा निर्यात बढ़कर 259.78 अरब अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में 234.18 अरब डॉलर था. इस दौरान सेवा आयात भी 117.98 अरब डॉलर से बढ़कर 134.98 अरब डॉलर हो गया. आयात में बढ़ोतरी के बावजूद, अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 में सेवा व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) सुधरकर 124.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 116 अरब डॉलर था.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अक्टूबर 2025 की तुलना में अक्टूबर 2026 में भारत ने कई प्रमुख देशों को होने वाले निर्यात में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की है.
आंकड़ों पर बात करते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (FIEO) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा कि अक्टूबर का प्रदर्शन वृद्धि की रफ्तार और इसके भौगोलिक विस्तार, दोनों लिहाज से उत्साहजनक है. उन्होंने आगे कहा कि हमारे शीर्ष 50 बाजारों में से 43 में विस्तार होना भारतीय निर्यातकों की मजबूती और वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के बावजूद अवसरों को भुनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है. अब प्राथमिकता इस मजबूत गति को निरंतर निर्यात वृद्धि में बदलने की है.
FIEO अध्यक्ष ने कहा, "स्थापित और उभरते बाजारों में हासिल हुई यह बढ़त बाजारों के विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करती है. निर्यातकों को खरीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाकर, प्रतिस्पर्धी उत्पाद पेश करके और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत मिलने वाली विशेष छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाकर इन अवसरों को और आगे बढ़ाना चाहिए."
इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात पर टिप्पणी करते हुए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने कहा कि अक्टूबर 2026 में इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 12.74 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने के 9.37 अरब डॉलर के मुकाबले 36 प्रतिशत अधिक है. कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2027 (FY27) की अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में इंजीनियरिंग सामानों का कुल निर्यात 83.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 68.53 अरब डॉलर की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है.
उनके अनुसार, अक्टूबर में दोहरे अंकों की यह ऊंची वृद्धि इंजीनियरिंग क्षेत्र और सरकार के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है. यह मजबूत प्रदर्शन उद्योग की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है और वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है. उन्होंने आगे कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इंजीनियरिंग सामान क्षेत्र ने जो लगातार अच्छा प्रदर्शन बनाए रखा है, वह इसकी मजबूती को दिखाता है. कई चुनौतियां लंबे समय से बनी हुई हैं और निकट भविष्य में उनके कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं.
चड्ढा ने यह भी कहा कि हमें पिछले साल के प्रदर्शन से भी बेहतर करने की पूरी उम्मीद है. पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन इसके साथ ही नए अवसर भी उभरे. भारत ने कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, उन्होंने विकास के नए रास्ते खोले हैं. यूरोपीय संघ (EU) और अन्य व्यापारिक समूहों के साथ नए एफटीए (FTA) पर हस्ताक्षर होने के साथ हमें आगे भी मजबूत अवसर दिखाई दे रहे हैं.
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