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रूसी तेल आयात में भारत का नया रिकॉर्ड, पहली बार कुल हिस्सेदारी 52% के पार

जुलाई के लिए सरकार ने बताया है कि रूस से भारत का कुल आयात 8.9 अरब डॉलर रहा. हालांकि, इसमें सिर्फ कच्चे तेल की कीमत अलग से नहीं बताई गई थी. पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक, रूस से आने वाले कुल सामान में करीब 82 प्रतिशत हिस्सा कच्चे तेल का ही होता है. इस हिसाब से जुलाई में रूस से करीब 7.3 अरब डॉलर का कच्चा तेल आया. वहीं, जुलाई में भारत का पूरी दुनिया से कुल तेल आयात करीब 14 अरब डॉलर का रहा. इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखें तो कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी ठीक 52 प्रतिशत बैठती है.

कैसे निकाला गया जुलाई का यह आंकड़ा? सरकार की तरफ से हर महीने की पूरी और विस्तृत जानकारी आने में कुछ हफ्तों का समय लगता है. इसलिए इस रिपोर्ट में सरकार के शुरुआती आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है. जून 2026 में भारत ने पूरी दुनिया से कुल 14.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था, जिसमें से 7.2 अरब डॉलर का तेल अकेले रूस से आया था.

नई दिल्ली: एक नई आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत ने अपने जरूरत का आधे से ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से खरीदा है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है. यह देश के इतिहास में पहली बार है जब भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए किसी एक देश पर इतना ज्यादा निर्भर हुआ है. जून के महीने में यह हिस्सेदारी 48.6 प्रतिशत थी, जो जुलाई में और बढ़ गई है. अमेरिकी पाबंदियों की धमकियों के बाद भी भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है.

चार सालों में बदल गया भारत का तेल बाजार

पिछले चार सालों में भारत के तेल खरीदने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है. साल 2022 में भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 15 प्रतिशत तेल रूस से खरीदता था. साल 2025-26 में यह बढ़कर 30.3 प्रतिशत हुआ और अब जुलाई में यह 52 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है.

दूसरी तरफ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे खाड़ी देशों से भारत अब बहुत कम तेल खरीद रहा है. साल 2022 में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से ज्यादा थी, जो अब घटकर 30 प्रतिशत से भी कम रह गई है. मिडल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में चल रहे युद्ध और समुद्री रास्तों के असुरक्षित होने की वजह से भारत के लिए रूस का तेल और भी जरूरी हो गया है.

अमेरिका से प्रतिबंधों का खतरा

रूस पर भारत की यह बढ़ती निर्भरता ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका इस पर आपत्ति जता रहा है. अमेरिकी संसद में एक नया कानून लाने की तैयारी चल रही है. इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी जुर्माना या टैक्स लगाया जा सकता है. अगर यह कानून पास हो जाता है, तो अमेरिका भारतीय सामानों पर 100 प्रतिशत तक का भारी टैक्स लगा सकता है. ऐसी स्थिति में भारत के सामने अपने व्यापार को बचाने या सस्ते तेल को चुनने की एक बड़ी चुनौती होगी.

आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए रूस से अचानक तेल खरीदना बंद करना मुमकिन नहीं है. अगर भारत ऐसा करता है, तो देश का खर्च अचानक बहुत बढ़ जाएगा. भारत को दूसरे देशों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे देश की तेल रिफाइनरियों का काम प्रभावित होगा. सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ेगा क्योंकि तेल महंगा होने से देश में महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी. रिपोर्ट का मानना है कि भारत को किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना, अपने फायदे और देश की भलाई को ध्यान में रखकर ही फैसले लेने चाहिए.

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