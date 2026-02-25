ETV Bharat / business

बिल्डिंग मटेरियल मार्केट में बड़ा उछाल, 2030 तक 100 अरब डॉलर का होगा कारोबार

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते कदम अब देश के बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में भी साफ नजर आ रहे हैं. एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत का भवन निर्माण सामग्री बाजार साल 2030 तक लगभग दोगुना होकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. एवेंडस कैपिटल द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले पांच वर्षों में यह क्षेत्र 10-12% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से आगे बढ़ेगा.

विकास के मुख्य कारक

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में इस बाजार का आधार 57 अरब डॉलर था, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ती मांग और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण 2030 तक 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छू लेगा. द हॉक के अनुसार, भारतीय उपभोक्ता अब घर को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक 'लाइफस्टाइल एसेट' मान रहे हैं, जिससे ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है.

प्रमुख उभरते हुए सेगमेंट

इलेक्ट्रिकल गुड्स (FMEG): बिजली के तार और केबल इस बाजार में सबसे बड़े अवसर के रूप में उभर रहे हैं. ग्रिड अपग्रेड, डेटा सेंटर और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती जरूरत के कारण इस सेगमेंट में भारी निवेश हो रहा है.

फर्नीचर फिटिंग्स और हार्डवेयर: यह इस बाजार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है. हिंज, दराज और किचन सिस्टम जैसे उत्पादों का बाजार वित्त वर्ष 2025 के ₹250 अरब से बढ़कर 2030 तक ₹500 अरब होने का अनुमान है.

टाइल्स और बाथवेयर: वैश्विक स्तर पर भारतीय टाइल्स की धाक जम रही है. निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 15% हो गई है, जिससे यह सेगमेंट काफी लाभकारी बना हुआ है.