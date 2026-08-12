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वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का निर्यात 15% बढ़ा, चालू वित्त वर्ष में 1,000 अरब डॉलर का लक्ष्य: पीयूष गोयल

नयी दिल्ली: वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष (2026-27) के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान देश के कुल निर्यात में करीब 15 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है.

राजधानी दिल्ली में आयोजित एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के निर्यातकों और घरेलू उद्योगों की सराहना की. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जारी संकटों के बीच भारतीय उत्पादों और सेवाओं की मांग वैश्विक बाजारों में लगातार मजबूत बनी हुई है.

1,000 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

शुरुआती चार महीनों के इस मजबूत प्रदर्शन के दम पर पीयूष गोयल ने पूरा भरोसा जताया है कि भारत चालू वित्त वर्ष में 1,000 अरब (1 ट्रीलियन) डॉलर के वस्तु एवं सेवा निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा. गौरतलब है कि इससे पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा था. सरकार की नई नीतियों और वैश्विक स्तर पर नए बाजारों की खोज के चलते इस आंकड़े में बड़ी उछाल की उम्मीद है. वाणिज्य मंत्रालय कल यानी 13 अगस्त को जुलाई महीने के निर्यात और आयात के अंतिम आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी करेगा.