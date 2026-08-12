ETV Bharat / business

वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत का निर्यात 15% बढ़ा, चालू वित्त वर्ष में 1,000 अरब डॉलर का लक्ष्य: पीयूष गोयल

वैश्विक तनावों के बावजूद अप्रैल-जुलाई में भारत का निर्यात 15% बढ़ा; वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वर्ष में $1 ट्रीलियन लक्ष्य का भरोसा जताया.

Etv Bharat
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (pti)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नयी दिल्ली: वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को घोषणा की है कि चालू वित्त वर्ष (2026-27) के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान देश के कुल निर्यात में करीब 15 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है.

राजधानी दिल्ली में आयोजित एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने देश के निर्यातकों और घरेलू उद्योगों की सराहना की. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जारी संकटों के बीच भारतीय उत्पादों और सेवाओं की मांग वैश्विक बाजारों में लगातार मजबूत बनी हुई है.

1,000 अरब डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
शुरुआती चार महीनों के इस मजबूत प्रदर्शन के दम पर पीयूष गोयल ने पूरा भरोसा जताया है कि भारत चालू वित्त वर्ष में 1,000 अरब (1 ट्रीलियन) डॉलर के वस्तु एवं सेवा निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा. गौरतलब है कि इससे पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में भारत का कुल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा था. सरकार की नई नीतियों और वैश्विक स्तर पर नए बाजारों की खोज के चलते इस आंकड़े में बड़ी उछाल की उम्मीद है. वाणिज्य मंत्रालय कल यानी 13 अगस्त को जुलाई महीने के निर्यात और आयात के अंतिम आंकड़े आधिकारिक तौर पर जारी करेगा.

पहली तिमाही में आयात-निर्यात के आंकड़े
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस अवधि में देश का निर्यात 15.92 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी के साथ 129.32 अरब डॉलर रहा. दूसरी ओर, घरेलू मांग और औद्योगिक कच्चे माल की जरूरतें पूरी करने के चलते इस तिमाही में आयात भी 19.89 प्रतिशत बढ़कर 216.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

मुक्त व्यापार समझौते बने गेम-चेंजर
केंद्रीय मंत्री गोयल ने भारत की व्यापार रणनीति का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने कुल 9 महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को अंतिम रूप दिया है. इन समझौतों ने भारतीय घरेलू उद्योगों और एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए दुनिया भर में अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं. पीयूष गोयल के मुताबिक, ये समझौते सामूहिक रूप से पूरी दुनिया के कुल व्यापार के करीब दो-तिहाई (66%) हिस्से से जुड़े हुए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धी लाभ मिल रहा है.

यह भी पढ़ें- आज सोने-चांदी का क्या है रेट? दिल्ली से चेन्नई तक... बस एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा भाव

TAGGED:

PIYUSH GOYAL
FREE TRADE AGREEMENT
INDIAS APRIL JULY EXPORTS SURGE
EXPORT GROWTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.