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थाईलैंड-पाकिस्तान हैरान! भारत ने खोजा चावल बेचने का नया तरीका, 26 देशों में ₹23,476 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस

उत्तर अमेरिका और ब्रिटेन: यूनाइटेड किंगडम (UK) को होने वाले निर्यात में मूल्य के आधार पर 26.9% और मात्रा में 25.6% की बढ़ोतरी हुई. वहीं कनाडा में भी क्रमशः 10.2% और 9.1% की स्थिर और मजबूत बढ़त देखी गई.

यूरोपीय संघ (European Union): यूरोप के कड़े नियमों के बावजूद भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ी है. बेल्जियम में निर्यात मूल्य 53.8% और मात्रा 44.5% बढ़ी. जर्मनी का निर्यात मूल्य 33.5% (मात्रा 24.6%) और फ्रांस का निर्यात मूल्य 31.3% (मात्रा 32.9%) बढ़ा. नेदरलैंड्स में भी मूल्य में 20.5% और मात्रा में 13.8% का सुधार हुआ.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) : खाड़ी का यह देश भारतीय चावल के लिए सबसे बड़ा और आकर्षक बाजार बनकर उभरा है. यूएई को होने वाले निर्यात के कुल मूल्य में 65 प्रतिशत (₹3,859.04 करोड़) और मात्रा में 64 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है.

वैश्विक प्रदर्शन: इन 8 देशों में चार साल का रिकॉर्ड टूटा आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के आठ सबसे बड़े और उभरते हुए बाजारों में भारतीय चावल ने पिछले चार साल का सबसे उच्चतम स्तर हासिल किया है. इन देशों में मूल्य और मात्रा दोनों में एक साथ रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है:

रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े: वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में भारी बढ़त इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन' (IREF) द्वारा 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स' (DGCI&S) के आंकड़ों के किए गए विश्लेषण के अनुसार, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के पांच महीनों के भीतर भारत का कुल चावल निर्यात जिसमें प्रीमियम बासमती और गैर-बासमती दोनों शामिल हैं 23,476 करोड़ रुपये 4.79 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

नई दिल्ली: भारतीय चावल उद्योग में इस समय एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत अब केवल एक आम वस्तु के रूप में बोरियों में चावल भरकर निर्यात करने के पारंपरिक तरीके को पीछे छोड़ रहा है. इसके बजाय, अब दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों के हिसाब से भारत की खास चावल वैरायटियों को प्रमोट किया जा रहा है. इस रणनीति को "कुजीन-लेड डाइवर्सिफिकेशन" का नाम दिया गया है, जिसे 'भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस' (BIRC) के मंच से गति मिली है. हालिया व्यापारिक आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि भारत की यह नई चाल कामयाब हो रही है और 26 प्राथमिकता वाले देशों को किया जाने वाला निर्यात अपने पिछले तीन साल के औसत से कहीं आगे निकल गया है.

अफ्रीकी और अन्य उभरते बाजार: दक्षिण अफ्रीका के निर्यात मूल्य में 26% और मात्रा में 42.9% का उछाल आया. केन्या में मूल्य 22.3% और मात्रा 34.1% बढ़ी. लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको ने निर्यात मूल्य में 22.1% और मात्रा में 50.9% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की. सेनेगल ने मूल्य में 5.3% और मात्रा में 29.9% की छलांग लगाई.

रणनीति का मूल मंत्र: 'चावल बेचना नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल सिखाना'

इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा व्यापारिक लाभ यह है कि भारतीय निर्यातक अब विदेशी खरीदारों को केवल चावल नहीं बेच रहे, बल्कि उन्हें यह समझा रहे हैं कि भारत का कौन सा विशिष्ट चावल उनकी पसंदीदा स्थानीय डिश के लिए सबसे उत्तम है. जब अंतरराष्ट्रीय खरीदार को यह भरोसा हो जाता है कि किसी डिश विशेष के लिए भारतीय चावल का टेक्सचर, स्टार्च की मात्रा, खुशबू और पकने की क्षमता सबसे बेहतर है, तो वह दूसरे देशों जैसे थाईलैंड या पाकिस्तान को छोड़कर भारत से जुड़ने को तैयार हो जाता है.

इस रणनीति के तहत आईटीसी होटल्स के शीर्ष शेफ के साथ मिलकर दुनिया के प्रसिद्ध व्यंजनों और उनके अनुकूल भारतीय चावलों की एक विशेष सूची तैयार की गई है:

डिश का नाम मुख्य क्षेत्र/देश सटीक भारतीय चावल वैरायटी मचबूस यूएई और मिडिल ईस्ट कलाजीरा रिसोट्टो मिलानीज इटली और यूरोप गोबिंदोभोग जोलोफ राइस नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका सोना मसूरी पेला वैलेंसियाना स्पेन और यूरोप मुश्क बुदजी यांगझोउ फ्राइड राइस चीन और पूर्वी एशिया जीराकासाला जंबालया लुइसियाना, अमेरिका चाक-हाओ व्हाइट राइस

कमर्शियल चुनौतियां: 'वॉल्यूम बनाम वैल्यू' का संतुलन

भले ही आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं, लेकिन इस प्रामाणिक रिपोर्ट में कुछ ऐसी चुनौतियां भी सामने आई हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है. उदाहरण के लिए, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और केन्या जैसे बाजारों में चावल भेजने की मात्रा तो बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उस अनुपात में भारत को मिलने वाला पैसा नहीं बढ़ा. इसका सीधा मतलब यह है कि इन देशों में अभी भी चावल को कम कीमत पर या सस्ते मिक्स के रूप में बेचा जा रहा है.

इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय चावल व्यापार हमेशा वैश्विक माल ढुलाई की बढ़ती लागत, मुद्राओं के उतार-चढ़ाव, विभिन्न देशों की सख्त आयात नीतियों और भारत की अपनी घरेलू खाद्यान्न सुरक्षा से प्रभावित रहता है. इसलिए इस रणनीति की असली परीक्षा इस बात में होगी कि क्या यह शुरुआती सफलता आने वाले वर्षों में लगातार मिलने वाले ऑर्डर्स और टिकाऊ मांग में बदल पाती है या नहीं.

BIRC 2026: पूरी वैल्यू चेन को जोड़ने का महामंच

इस कुजीन-आधारित प्रयास को और अधिक व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप देने के लिए 'भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस' का आयोजन आगामी 23 से 25 अक्टूबर, 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है. इस सम्मेलन को वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा मंच माना जा रहा है.

BIRC 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चावल उद्योग के उन तीन बड़े स्तंभों को एक साथ ला रहा है जो अब तक अलग-अलग काम करते थे:

भारतीय निर्यातक: जो अनाज की गुणवत्ता और विविधता की गारंटी देते हैं.

जो अनाज की गुणवत्ता और विविधता की गारंटी देते हैं. वैश्विक खरीदार: जो अलग-अलग देशों के बाजारों और सुपरमार्केट्स तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं.

जो अलग-अलग देशों के बाजारों और सुपरमार्केट्स तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं. आम उपभोक्ता और शेफ: जिनकी खाने की आदतें और पसंद यह तय करती हैं कि अंततः कौन सा चावल उनकी रसोई का हिस्सा बनेगा.

कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित होने वाले 'ग्लोबल राइस फेस्टिवल' में 24 अंतरराष्ट्रीय पकवानों और 10 क्षेत्रीय भारतीय बिरयानियों का प्रदर्शन लाइव कुकिंग के जरिए किया जाएगा. साथ ही, मास्टर शेफ कॉन्टेस्ट, इन्फ्लुएंसर कुक-ऑफ और पब्लिक टेस्टिंग के जरिए सीधे आम उपभोक्ताओं को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा.

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