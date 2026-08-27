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लोन लेने का बदला तरीका! बिना CIBIL स्कोर के भी लोगों को मिला ₹3.82 लाख करोड़ का कर्ज, जानें कैसे

वित्त वर्ष2026 में भारत के अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क से 3.82 लाख करोड़ रुपये के लोन बंटे, जिसने देश में डिजिटल लोन का नया रिकॉर्ड बनाया.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 2:37 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के बैंकिंग और डिजिटल लोन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. देश के 'अकाउंट एग्रीगेटर' (AA) नेटवर्क की मदद से वित्त वर्ष 2026 (FY26) में कुल 3.82 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए हैं. इस डिजिटल सिस्टम के जरिए पूरे साल में करीब 3.68 करोड़ लोगों और छोटे बिजनेसों को लोन दिया गया.

अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क पर नजर रखने वाली संस्था 'सहमति' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अब भारत के कुल रीटेल और MSME लोन बाजार में अकाउंट एग्रीगेटर की हिस्सेदारी कीमत के मामले में 8.4% और लोन की संख्या के मामले में 11.8% हो चुकी है.

होम लोन और सुरक्षित लोन में 624% की भारी तेजी
पहले इस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल केवल छोटे और बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन के लिए किया जाता था. लेकिन अब लोग इसके जरिए घर खरीदने और संपत्ति के बदले लोन भी ले रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में इस नेटवर्क के जरिए 20,777 करोड़ रुपये के 1.09 लाख होम लोन दिए गए. यह पिछले साल के मुकाबले 624 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी है.

सरकारी और बड़े बैंकों की बढ़ी भागीदारी
डिजिटल कंपनियों के साथ-साथ अब देश के बड़े और पारंपरिक बैंक भी इस सिस्टम को तेजी से अपना रहे हैं. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में कुल बांटे गए डिजिटल लोन में बैंकों की हिस्सेदारी 47.3% रही, जो नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लगभग बराबर है.

बिना सिबिल स्कोर और महिलाओं की तो निकल पड़ी
यह नया सिस्टम उन लोगों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रहा है, जिनका कोई पुराना लोन का रिकॉर्ड या सिबिल (CIBIL) स्कोर नहीं है. इस साल जिन लोगों को लोन मिला, उनमें से 18.2% लोग ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार लोन लिया है. इसके साथ ही, लोन लेने वालों में करीब 19.8% महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें कुल राशि का 19.1% लोन सीधे खाते में मिला.

शालिनी गुप्ता का क्या कहना है?
इस बड़ी कामयाबी पर सहमति संस्था की चीफ पॉलिसी एंड एडवोकेसी ऑफिसर, शालिनी गुप्ता ने कहा, "जैसे-जैसे इस सिस्टम से पैसे और कमाई के नए डिजिटल स्रोत जुड़ते जाएंगे, यह पूरा ढांचा बैंकों और ग्राहकों दोनों के लिए लोन के काम को और भी ज्यादा तेज, आसान और हर इंसान की पहुंच में लाने में मदद करेगा."

आगे क्या होगा फायदा?
आने वाले दिनों में इस सिस्टम से जीएसटी, आयकर विभाग (CBDT) और पीएफ का डेटा भी जुड़ने जा रहा है. इसके बाद नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यापारियों को सैलरी स्लिप या दुकान के कागज़ दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सिर्फ कमाई देखकर मिनटों में बिजनेस लोन मिल जाएगा.

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