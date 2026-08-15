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नीति आयोग का मास्टर प्लान: इन 12 सेक्टर्स के दम पर 2047 तक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत

नीति आयोग के मुताबिक, नई तकनीक, बेहतर नीतियों और 12 मुख्य क्षेत्रों के दम पर भारत 2047 तक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 2:59 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: नीति आयोग और क्रिसिल की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2047 तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. देश को 30 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे आगे रहना होगा. वर्तमान में भारत की कुल कमाई (GVA) में इस सेक्टर का हिस्सा 17.5% है, जिसे तेजी से बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है.

दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए भारत को सिर्फ सामान बनाना ही नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, सही कीमत, नई तकनीक और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करनी होगी.

12 मुख्य क्षेत्रों की हुई पहचान
नीति आयोग और क्रिसिल इंटेलिजेंस ने देश के 62 औद्योगिक क्षेत्रों की बारीकी से जांच की. इनमें से 12 ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है जो भारत को ग्लोबल लीडर बना सकते हैं:

  1. ऑटोमोबाइल्स
  2. केमिकल्स
  3. कैपिटल गुड्स
  4. इलेक्ट्रॉनिक्स
  5. फार्मास्यूटिकल्स
  6. डिफेंस और ड्रोन्स
  7. फूड प्रोसेसिंग
  8. टेक्सटाइल
  9. स्टील
  10. लेदर और फुटवियर
  11. टेलीकॉम इक्विपमेंट
  12. सोलर पीवी

चीन के मुकाबले भारत की स्थिति देखें तो 1995 से 2023 के बीच ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 5% से बढ़कर लगभग 32% हो गई. वहीं भारत की हिस्सेदारी इसी दौरान 1.5% से बढ़कर सिर्फ 3.2% हुई है. अब दुनिया की कंपनियां जब चीन से बाहर निकल रही हैं, तो भारत के पास इस अंतर को पाटने का एक सुनहरा मौका है.

मुख्य उद्योगों की ताकत और संभावनाएं

केमिकल सेक्टर
ग्लोबल कंपनियों के चीन से हटने का सबसे बड़ा फायदा भारत के केमिकल सेक्टर को मिल सकता है. भारतीय बाजार बहुत बड़ा है और यहां रिसर्च की अच्छी क्षमताएं हैं. साल 2025 में इस सेक्टर की वैल्यू 200-220 अरब डॉलर आंकी गई है. अनुमान है कि 2030 तक देश में केमिकल्स की घरेलू खपत बढ़कर 290-310 अरब डॉलर हो जाएगी.

कपड़ा और परिधान उद्योग
कृषि के बाद यह क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है. यह उद्योग लगभग 4.5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान 2% और देश के कुल निर्यात में 9% है. साल 2025 में भारत ने 37.7 अरब डॉलर के कपड़ों का निर्यात किया, जिससे भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश बन गया है.

टेलीकॉम सेक्टर
भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है, जहां 120 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं. देश में इंटरनेट का इस्तेमाल 75% तक पहुंच चुका है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G उपकरणों की बढ़ती मांग के कारण इस क्षेत्र में भारत के पास ग्लोबल हब बनने का बहुत बड़ा मौका है.

रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग
भारत का सोलर पैनल निर्माण क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा है. सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता साल 2014 के 2.3 गीगावाट (GW) से बढ़कर अगस्त 2025 में 100 गीगावाट हो गई है. इसी तरह सोलर सेल बनाने की क्षमता भी 1.2 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट पहुंच गई है. भारत के 'पंचामृत' लक्ष्य (2030 तक 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से बनाना) के कारण इसकी मांग बहुत ज्यादा है.

भारत की मौजूदा एक्सपोर्ट बास्केट
रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कुल निर्यात में 70% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का है, जबकि 30% हिस्सा कच्चे या कम प्रोसेस्ड सामानों का है. भारत के सबसे बड़े निर्यात उत्पाद इस प्रकार हैं:

  • पेट्रोलियम उत्पाद: यह भारत का सबसे बड़ा निर्यात है, जो कुल एक्सपोर्ट का 14% है. इसका मूल्य 2017 के 31,137 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 62,550 मिलियन डॉलर हो गया है.
  • हीरा और आभूषण: कुल निर्यात में 6% हिस्सेदारी के साथ यह दूसरे स्थान पर है, जिसकी वैल्यू 26,319 मिलियन डॉलर है.
  • दवाइयां: 5% हिस्सेदारी के साथ यह चौथा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद है, जिसकी वैल्यू 22,026 मिलियन डॉलर रही.

मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रास्ता और सुझाव
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत सिर्फ उत्पादन बढ़ाकर ग्लोबल हब नहीं बन सकता. इसके लिए भारतीय कंपनियों को नई तकनीकें अपनानी होंगी, बड़ी मात्रा में सामान बनाना होगा और कीमत व क्वालिटी दोनों में दुनिया का मुकाबला करना होगा.

सफलता के लिए जरूरी कदम

  • अलग-अलग नीतियां: कपड़ा, केमिकल, टेलीकॉम और सोलर सेक्टर की चुनौतियां अलग हैं, इसलिए सरकार को हर सेक्टर के लिए अलग और विशेष नियम बनाने चाहिए.
  • इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स: एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देने वाले मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित किए जाएं ताकि लॉजिस्टिक्स का खर्च कम हो.
  • स्किल डेवलपमेंट: नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाए.
  • सरकार-उद्योग साझेदारी: जब सरकार और देश के बड़े उद्योगपति मिलकर एक तालमेल के साथ काम करेंगे, तभी भारत 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को सच कर पाएगा.

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