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नीति आयोग का मास्टर प्लान: इन 12 सेक्टर्स के दम पर 2047 तक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत

सांकेतिक फोटो ( ani )

हैदराबाद: नीति आयोग और क्रिसिल की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2047 तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. देश को 30 ट्रिलियन (लाख करोड़) डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे आगे रहना होगा. वर्तमान में भारत की कुल कमाई (GVA) में इस सेक्टर का हिस्सा 17.5% है, जिसे तेजी से बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है. दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए भारत को सिर्फ सामान बनाना ही नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, सही कीमत, नई तकनीक और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करनी होगी. 12 मुख्य क्षेत्रों की हुई पहचान

नीति आयोग और क्रिसिल इंटेलिजेंस ने देश के 62 औद्योगिक क्षेत्रों की बारीकी से जांच की. इनमें से 12 ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है जो भारत को ग्लोबल लीडर बना सकते हैं: ऑटोमोबाइल्स केमिकल्स कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रॉनिक्स फार्मास्यूटिकल्स डिफेंस और ड्रोन्स फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल स्टील लेदर और फुटवियर टेलीकॉम इक्विपमेंट सोलर पीवी चीन के मुकाबले भारत की स्थिति देखें तो 1995 से 2023 के बीच ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 5% से बढ़कर लगभग 32% हो गई. वहीं भारत की हिस्सेदारी इसी दौरान 1.5% से बढ़कर सिर्फ 3.2% हुई है. अब दुनिया की कंपनियां जब चीन से बाहर निकल रही हैं, तो भारत के पास इस अंतर को पाटने का एक सुनहरा मौका है. मुख्य उद्योगों की ताकत और संभावनाएं केमिकल सेक्टर

ग्लोबल कंपनियों के चीन से हटने का सबसे बड़ा फायदा भारत के केमिकल सेक्टर को मिल सकता है. भारतीय बाजार बहुत बड़ा है और यहां रिसर्च की अच्छी क्षमताएं हैं. साल 2025 में इस सेक्टर की वैल्यू 200-220 अरब डॉलर आंकी गई है. अनुमान है कि 2030 तक देश में केमिकल्स की घरेलू खपत बढ़कर 290-310 अरब डॉलर हो जाएगी.