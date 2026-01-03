ETV Bharat / business

भारत में छह साल में साइबर फ्रॉड से नुकसान ₹52,976 करोड़ से अधिक

2025 में, भारत में साइबर और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में ₹19,813 करोड़ का नुकसान हुआ और 2,177,524 शिकायतें दर्ज की गईं.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: भारत में पिछले छह वर्षों में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के चलते नागरिकों को ₹52,976 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वित्तीय हानि दर्ज की गई .

2025 में, भारत में साइबर और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में ₹19,813 करोड़ का नुकसान हुआ और 2,177,524 शिकायतें दर्ज की गईं . 2024 में ये आंकड़े क्रमशः ₹22,849.49 करोड़ और 1,918,852 शिकायतें थे . इससे पता चलता है कि डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन निवेश और बैंकिंग फ्रॉड में तेजी से वृद्धि हुई है .

विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से डिजिटलीकरण और ऑनलाइन लेन‑देन में वृद्धि ने साइबर अपराधियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं . रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि निवेश योजनाओं के नाम पर कुल हानि का 77 प्रतिशत, डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 8 प्रतिशत, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के जरिए 7 प्रतिशत, सेक्सटॉर्शन में 4 प्रतिशत, ई-कॉमर्स फ्रॉड में 3 प्रतिशत, और ऐप/मालवेयर आधारित धोखाधड़ी में 1 प्रतिशत का नुकसान हुआ .

राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हानि हुई – ₹3,203 करोड़ और 283,320 शिकायतें, इसके बाद कर्नाटक में ₹2,413 करोड़ और 213,228 शिकायतें, तमिलनाडु में ₹1,897 करोड़ और 123,290 शिकायतें, उत्तर प्रदेश में ₹1,443 करोड़ और 275,264 शिकायतें, और तेलंगाना में ₹1,372 करोड़ और 95,000 शिकायतें दर्ज की गईं . ये पांच राज्य राष्ट्रीय कुल का आधा से अधिक हिस्सा बनाते हैं .

इसके अलावा, नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में लगभग 21 करोड़ साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 45 प्रतिशत शिकायतें दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों – कंबोडिया, म्यांमार और लाओस – से आई थीं .

साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल नागरिकों को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की शिकायत करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है . ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करने वाले पीड़ितों को तुरंत सहायता देने के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1930 भी उपलब्ध है .

विशेषज्ञों ने आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि ऑनलाइन निवेश, ई‑कॉमर्स और डिजिटल लेन‑देन में सुरक्षा उपाय अपनाना अब अनिवार्य है.

