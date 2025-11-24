ETV Bharat / business

उतार-चढ़ाव वाले सेशन के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार नीचे हुए बंद, रुपया मजबूत

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

उन्होंने कहा, "मोमेंटम को फिर से पाने और 26,277 के ऑल-टाइम हाई को फिर से टेस्ट करने के लिए 26,150 से ऊपर वापस जाना जरूरी है."

एनालिस्ट ने कहा, "घरेलू इंस्टीट्यूशन गिरावट को झेलते रहे, लेकिन इंडेक्स 26,000 से नीचे बंद होने पर स्ट्रक्चर कमजोर हुआ. इससे 25,800-25,750 की ओर गिरने की गुंजाइश बनी."

सेंसेक्स 331.21 पॉइंट या 0.39 परसेंट गिरकर 84,900.71 पर बंद हुआ. निफ्टी भी गिरा, जो 108.65 पॉइंट या 0.42 परसेंट गिरकर 25,959.5 पर बंद हुआ.

मुंबई: ग्लोबल मार्केट में कुछ खरीदारी की दिलचस्पी दिखने के बावजूद, सोमवार को उतार-चढ़ाव वाले ट्रेडिंग सेशन के बाद भारतीय शेयर बाज़ार नीचे बंद हुए.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

सेंसेक्स स्टॉक्स में इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा मुख्य फायदे में रहे. हालांकि, BEL, टाटा स्टील, M&M और टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल ब्रांच जैसी कंपनियों ने इंडेक्स को नीचे खींच लिया और वे बड़े नुकसान में रहीं.

सेक्टर के हिसाब से, रियल एस्टेट शेयर सबसे ज़्यादा दबाव में रहे. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.05 परसेंट गिरा. मेटल और केमिकल स्टॉक्स में भी गिरावट आई. निफ्टी मेटल 1.23 परसेंट और निफ्टी 1.53 परसेंट नीचे रहा. केमिकल्स में 1.31 परसेंट की गिरावट आई.

दूसरी ओर, IT सेक्टर ओवरऑल ट्रेंड के उलटा चला। निफ्टी IT इंडेक्स 0.41 परसेंट बढ़ा, जिसे बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बढ़त का सपोर्ट मिला. यह कमजोरी बड़े मार्केट्स तक भी फैली. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.32 परसेंट फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.85 परसेंट गिरा.

रुपये ने दिन की शुरुआत 89.20 पर मजबूत गैप-अप के साथ की, शुक्रवार को 89.65 के पास अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिरने के बाद इसमें 0.35 रुपये या 0.39 परसेंट की बढ़त हुई.

एक्सपर्ट्स ने कहा, "पिछले हफ़्ते की गिरावट की मुख्य वजह भारत-US ट्रेड डील में देरी, प्रोग्रेस पर कोई ठोस अपडेट न होना, US डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और निचले लेवल पर कोई खास दखल न देना था."

उन्होंने आगे कहा, "आज की तेज़ी के बावजूद, बड़ा ट्रेंड कमज़ोर दिख रहा है, और उम्मीद है कि रुपया जल्द ही 88.75–89.50 की उतार-चढ़ाव वाली रेंज में ट्रेड करेगा."

(इनपुट-आईएएनएस)