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बकरीद पर शेयर बाजार में आज छुट्टी; शुक्रवार को दोबारा खुलेंगे बाजार

मुंबई: ईद-उल-अजहा (बकरीद) के अवसर पर आज, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में अवकाश के कारण नियमित कामकाज पूरी तरह ठप है. देश के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों—नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)—में ट्रेडिंग संचालन पूरी तरह निलंबित है. इस सार्वजनिक अवकाश के चलते इक्विटी कैश मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बरोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव के साथ-साथ ब्याज दर डेरिवेटिव सहित सभी प्रमुख सेगमेंट में आज कोई सौदा नहीं हो सकेगा.

कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए घोषित कुल 16 संस्थागत अवकाशों की सूची में से यह नौवां अवकाश है, जिसका अर्थ है कि वर्ष के आठ अवकाश पहले ही पूरे हो चुके हैं. इस अवकाश के बाद अब चालू वर्ष में केवल सात ट्रेडिंग छुट्टियां ही शेष रह गई हैं. इससे पहले चालू माह में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहे थे. आज की छुट्टी के बाद अब शुक्रवार, 29 मई को सुबह 9:15 बजे से बाजार में नियमित ट्रेडिंग गतिविधियां फिर से बहाल होंगी.

यदि कमोडिटी सेगमेंट की बात की जाए, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) में आज आंशिक अवकाश की स्थिति है. इसके तहत एक्सचेंज का सुबह का सत्र (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) बंद रहेगा, परंतु शाम के सत्र में ट्रेडिंग सामान्य रूप से फिर से शुरू होगी. इसके विपरीत, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) सुबह और शाम दोनों ही सत्रों के लिए पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है. संस्थागत कैलेंडर के अनुसार, शेयर बाजार का अगला निर्धारित अवकाश अब अगले महीने 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर होगा.