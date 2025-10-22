ETV Bharat / business

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

आज बाजार बंद रहेंगे और गुरुवार को कारोबार फिर से शुरू होगा. ( ANI )

मुंबई: बलि प्रतिपदा के त्योहारी अवकाश के कारण आज बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे. एनएसई के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज बाजार बंद रहेंगे और गुरुवार को कारोबार फिर से शुरू होगा. बलि प्रतिपदा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार की शक्तिशाली किन्तु पुण्यशाली राक्षस राजा बलि पर पौराणिक विजय का स्मरण कराता है.

यह त्योहार विनम्रता, भक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संतुलन का प्रतीक है. इसे नई शुरुआत और समृद्धि के लिए एक शुभ दिन माना जाता है.

इस बीच, अन्य एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखा गया. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4 प्रतिशत नीचे रहा. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.25 प्रतिशत ऊपर रहा. हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.82 प्रतिशत, ताइवान का भारित सूचकांक 0.53 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.23 प्रतिशत बढ़ा.

भारतीय निवेशक मध्य सप्ताह के त्यौहारी अवकाश के बाद कल गुरुवार से व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे. मंगलवार को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, और निफ्टी 25,900 के आसपास बंद हुआ.

सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि व्यापक बाजारों में बढ़त देखी गई. बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.3 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 1 प्रतिशत बढ़ा. मु