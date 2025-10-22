आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat / business

मुंबई: बलि प्रतिपदा के त्योहारी अवकाश के कारण आज बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे. एनएसई के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज बाजार बंद रहेंगे और गुरुवार को कारोबार फिर से शुरू होगा. बलि प्रतिपदा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान विष्णु के वामन अवतार की शक्तिशाली किन्तु पुण्यशाली राक्षस राजा बलि पर पौराणिक विजय का स्मरण कराता है.

यह त्योहार विनम्रता, भक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संतुलन का प्रतीक है. इसे नई शुरुआत और समृद्धि के लिए एक शुभ दिन माना जाता है.

इस बीच, अन्य एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखा गया. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4 प्रतिशत नीचे रहा. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.25 प्रतिशत ऊपर रहा. हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.82 प्रतिशत, ताइवान का भारित सूचकांक 0.53 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.23 प्रतिशत बढ़ा.

भारतीय निवेशक मध्य सप्ताह के त्यौहारी अवकाश के बाद कल गुरुवार से व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे. मंगलवार को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए, और निफ्टी 25,900 के आसपास बंद हुआ.

सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि व्यापक बाजारों में बढ़त देखी गई. बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.3 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 1 प्रतिशत बढ़ा. मु

हूर्त ट्रेडिंग सत्र के अंत में, निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 पर रहा, जबकि सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ.

निफ्टी शेयरों में सबसे अधिक लाभ में रहने वाले शेयरों में सिप्ला, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, इंफोसिस और एमएंडएम शामिल थे. दूसरी ओर, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थकेयर और एशियन पेंट्स नुकसान में रहे.

निफ्टी पीएसयू बैंक और रियल्टी को छोड़कर, सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे रंग में बंद हुए. इसमें निफ्टी मीडिया, मेटल और फार्मा टॉप गेनर्स रहे.

एक्सचेंज प्लेटफॉर्म - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) - दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:45 बजे तक कारोबार के लिए खुले थे, जो संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक था.

इस बीच विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में बाजार न तो सपाट रहेगा और न ही ज्यादा ऊपर नीचे होगा.

