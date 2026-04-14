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अंबेडकर जयंती पर भारतीय शेयर बाजार बंद, आज नहीं होगा कारोबार, जानें कल के लिए क्या हैं संकेत

आज अंबेडकर जयंती पर NSE और BSE बंद हैं. वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच अब भारतीय शेयर बाजार बुधवार को दोबारा खुलेंगे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 9:54 AM IST

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मुंबई: भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज, मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है. देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज—नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)—आज पूरे दिन के लिए बंद हैं. यह चालू वित्त वर्ष (FY27) और अप्रैल महीने की दूसरी ट्रेडिंग छुट्टी है.

किन सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद है?
एक्सचेंजों द्वारा जारी सूचना के अनुसार, आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. इसके अलावा, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट भी पूरी तरह बंद रहेगा.

कमोडिटी बाजार की स्थिति
कमोडिटी मार्केट यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में आज सुबह का सत्र (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) बंद है. हालांकि, शाम के सत्र में ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी. निवेशक शाम 5:00 बजे से रात 11:30/11:55 बजे तक कमोडिटी में ट्रेड कर सकेंगे. वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) सुबह और शाम दोनों सत्रों के लिए बंद रहेगा.

बीते सत्र का हाल
सोमवार को बाजार बंद होने से पहले भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए थे. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) 0.91 प्रतिशत गिरकर 76,847 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50 (Nifty) 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,842 पर रहा. निवेशकों की नजर अब बुधवार, 15 अप्रैल को बाजार खुलने पर टिकी है.

ग्लोबल मार्केट से संकेत
भले ही भारतीय बाजार आज बंद हैं, लेकिन वैश्विक बाजारों में तेजी का माहौल है. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई (Nikkei) 2% से अधिक, हांगकांग का हैंग सेंग (Hang Seng) 0.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. अमेरिकी बाजार (S&P 500 और Nasdaq) भी पिछले सत्र में 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए थे. वैश्विक बाजारों की यह हरियाली कल भारतीय बाजारों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे सकती है.

अगली छुट्टियां
2026 के कैलेंडर के अनुसार, अब अगला अवकाश 1 मई को 'महाराष्ट्र दिवस' के अवसर पर होगा. इसके बाद 28 मई को 'बकरी ईद' (Eid al-Adha) के कारण बाजार में अवकाश रहेगा.

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