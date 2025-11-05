ETV Bharat / business

गुरु नानक जयंती पर आज बंद है शेयर बंद, शाम को खुलेंगे कमोडिटी बाजार

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ANI )

मुंबई: श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बंद हैं. दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे. एक्सचेंज की अधिसूचना के अनुसार, कमोडिटी बाजार सुबह के सत्र में बंद रहेंगे, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5 बजे से रात 11.55 बजे तक खुले रहेंगे. इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग 6 नवंबर को फिर से शुरू होगी. 6 नवंबर को धन निकासी के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि बुधवार को बाजार अवकाश के कारण तत्काल धन निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. सप्ताह के मध्य में अवकाश से पहले, भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को कमजोर रुख के साथ बंद हुआ, क्योंकि दोनों प्रमुख सूचकांक बंद होने के समय लाल निशान में आ गए. निफ्टी 50 इंडेक्स 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स यह 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,459.15 अंक पर बंद हुआ. बाजार के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख, सुदीप शाह ने कहा कि बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और साप्ताहिक समाप्ति के दिन निफ्टी 0.64 प्रतिशत लुढ़क गया. उन्होंने आगे कहा, "अग्रणी शेयरों में लगातार मुनाफावसूली के बीच, सूचकांक पिछले चार सत्रों में से तीन में लाल निशान में बंद हुआ है."