गुरु नानक जयंती पर आज बंद है शेयर बंद, शाम को खुलेंगे कमोडिटी बाजार

गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बंद हैं. कल गुरुवार को बाजार खुलेगा.

Indian stock markets closed
मुंबई: श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बंद हैं. दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे.

एक्सचेंज की अधिसूचना के अनुसार, कमोडिटी बाजार सुबह के सत्र में बंद रहेंगे, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5 बजे से रात 11.55 बजे तक खुले रहेंगे. इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग 6 नवंबर को फिर से शुरू होगी.

6 नवंबर को धन निकासी के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जबकि बुधवार को बाजार अवकाश के कारण तत्काल धन निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

सप्ताह के मध्य में अवकाश से पहले, भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को कमजोर रुख के साथ बंद हुआ, क्योंकि दोनों प्रमुख सूचकांक बंद होने के समय लाल निशान में आ गए. निफ्टी 50 इंडेक्स 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,597.65 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स यह 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,459.15 अंक पर बंद हुआ.

बाजार के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख, सुदीप शाह ने कहा कि बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और साप्ताहिक समाप्ति के दिन निफ्टी 0.64 प्रतिशत लुढ़क गया.

उन्होंने आगे कहा, "अग्रणी शेयरों में लगातार मुनाफावसूली के बीच, सूचकांक पिछले चार सत्रों में से तीन में लाल निशान में बंद हुआ है."

उन्होंने बताया कि निफ्टी कमजोर शुरुआत के साथ खुला और पूरे दिन नीचे की ओर बढ़ता रहा, जिससे दैनिक चार्ट पर एक मंदी का कैंडल बना और दिन के निचले स्तर पर अपने 20-ईएमए से नीचे बंद हुआ.

दैनिक आरएसआई भी हाल के उच्च स्तर 72.43 से 52.76 पर तेज़ी से गिर गया, जो कमजोर गति को दर्शाता है. व्यक्तिगत शेयरों में, टाइटन और भारती एयरटेल शीर्ष लाभ में रहे, जबकि पावर ग्रिड और एनटीपीसी उल्लेखनीय रूप से पिछड़ गए.

सेक्टोरल मोर्चे पर, सभी सूचकांक लाल निशान में बंद हुए, जिसमें निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी में गिरावट सबसे ज्यादा रही. व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप 100 के पिछले सत्र में 52-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मुनाफावसूली देखने को मिली.

निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 दोनों में क्रमशः 0.42 प्रतिशत और 0.82 प्रतिशत की गिरावट आई. बाजार का रुख कमजोर रहा, निफ्टी 500 में से केवल 143 ही बढ़त के साथ बंद हुए.

शाह के अनुसार, निफ्टी को 25,480-25,440 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, उसके बाद 25,310, जबकि 25,820-25,840 पर प्रतिरोध देखा जा रहा है. 25,840 से ऊपर की निरंतर चाल सूचकांक को 25,960 की ओर ले जा सकती है.

बैंक निफ्टी के लिए, उन्होंने कहा कि सूचकांक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और पीएसयू बैंकिंग नामों में खरीदारी की रुचि के बीच सीमित दायरे में बना हुआ है. 57,450-57,400 का क्षेत्र मज़बूत समर्थन प्रदान कर सकता है, जबकि प्रतिरोध 58,250-58,350 के आसपास है. 58,350 से ऊपर का ब्रेकआउट निकट भविष्य में 58,800 की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.

