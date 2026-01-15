ETV Bharat / business

आज शेयर बाजार में नहीं होगा कारोबार, बंद रहेंगे NSE और BSE

मुंबई: देश के शेयर बाजार गुरुवार, 15 जनवरी को पूरी तरह बंद रहेंगे. इसकी वजह महाराष्ट्र में हो रहे नगर निगम (म्यूनिसिपल) चुनाव हैं. इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) – दोनों ने ही ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है. दोनों एक्सचेंजों ने इस अवकाश को अपनी आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट में शामिल कर लिया है.

आमतौर पर शेयर बाजार हर शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष अवसरों और सार्वजनिक अवकाशों पर भी ट्रेडिंग नहीं होती. 15 जनवरी को महाराष्ट्र के कई नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान होने के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसका असर शेयर बाजारों पर भी पड़ा है.

महाराष्ट्र में क्यों घोषित हुई छुट्टी

महाराष्ट्र सरकार ने नगर निगम चुनाव को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस अवकाश के दायरे में नगर निकाय क्षेत्रों में आने वाले सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक और केंद्र सरकार के कार्यालय शामिल हैं. 15 जनवरी को जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वहां कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा. वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी.

BSE और NSE में किन-किन सेगमेंट्स में छुट्टी

15 जनवरी को BSE में इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव्स, NDS-RST, ट्राई-पार्टी रेपो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स (EGR) और कमोडिटी डेरिवेटिव्स – सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग बंद रहेगी.

वहीं NSE में भी इक्विटीज, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, न्यू डेट सेगमेंट्स, निगोशिएटेड ट्रेड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग स्कीम्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में कोई कारोबार नहीं होगा.