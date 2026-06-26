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मुहर्रम पर भारतीय शेयर बाजार बंद, तीन दिन के लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को खुलेगा कारोबार

शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण निवेशकों और ट्रेडर्स को तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिल गया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 10:31 AM IST

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मुंबई: मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है. देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज— नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पूरी तरह बंद हैं. शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण निवेशकों और ट्रेडर्स को तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिल गया है. अब बाजारों में नियमित ट्रेडिंग सोमवार, 29 जून को दोबारा शुरू होगी.

सभी इक्विटी सेगमेंट में ट्रेडिंग पूरी तरह सस्पेंड
एक्सचेंज के सर्कुलर के मुताबिक, इस अवकाश के कारण इक्विटी कैश, इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में कोई सौदा नहीं हो सकेगा. इसके अलावा सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सेगमेंट भी पूरे दिन के लिए बंद रहेगा.

कमोडिटी मार्केट शाम को खुलेगा
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह का सत्र (9:00 AM से 5:00 PM) बंद है. हालांकि, शाम के सत्र के लिए यह बाजार खुल जाएगा. कमोडिटी ट्रेडर्स शाम 5:00 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक अपने सौदे कर सकेंगे. वहीं, कृषि उपजों का कारोबार करने वाला नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरे दिन के लिए पूरी तरह बंद रहेगा.

पिछले सत्र में भारी उतार-चढ़ाव, मामूली बढ़त पर थमे सूचकांक
इससे पहले गुरुवार को बाजार में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी. सेंसेक्स और निफ्टी ने इंट्राडे में नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आईटी और मेटल शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार अपनी बढ़त गंवा बैठा. अंतिम घंटों में खरीदारी आने से सेंसेक्स 100.47 अंक (0.14%) की मामूली बढ़त के साथ 77,100.47 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 34.35 अंक (0.14%) चढ़कर 24,056 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

मिडकैप और स्मॉलकैप में बड़ी गिरावट
बड़े इंडेक्स के मुकाबले छोटे और मंझोले शेयरों में बिकवाली का दबाव कहीं ज्यादा था. निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.5-0.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी के टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, ओएनजीसी, इंफोसिस, टाटा स्टील और टाइटन शामिल रहे.

अब तीन महीने तक कोई छुट्टी नहीं
आज की छुट्टी के बाद शेयर बाजार के निवेशकों को अगले तीन महीनों तक कोई मिड-वीक हॉलिडे नहीं मिलेगा. इस साल का अगला निर्धारित अवकाश अब सीधे 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर होगा. इसके बाद अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती और दशहरा पर शेयर बाजार बंद रहेंगे.

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