गणतंत्र दिवस पर शेयर बाजार बंद, जानें अब कब और कितने बजे खुलेगा मार्केट

आज गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के कारण भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह बंद है. इस दिन BSE और NSE पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी.

गणतंत्र दिवस पर शेयर बाजार बंद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 10:01 AM IST

मुंबई: गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सोमवार, 26 जनवरी को भारतीय शेयर बाजारों में कोई कारोबार नहीं हो रहा है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों ही आज पूरी तरह बंद हैं. ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच बनी असमंजस की स्थिति साफ हो गई है कि आज किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग संभव नहीं है.

आज के दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) समेत सभी सेगमेंट में अवकाश है. NSE और BSE द्वारा जारी 2026 के ट्रेडिंग कैलेंडर के अनुसार, 26 जनवरी इस साल की 16 आधिकारिक छुट्टियों में शामिल है. इनमें साप्ताहिक अवकाश को शामिल नहीं किया गया है. लंबे वीकेंड के बाद शेयर बाजार में कारोबार मंगलवार, 27 जनवरी 2026 से दोबारा शुरू होगा.

MCX में भी नहीं होगी ट्रेडिंग
केवल शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी आज सन्नाटा रहेगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी 26 जनवरी को पूरी तरह बंद है. MCX पर सुबह और शाम, दोनों सत्रों में किसी प्रकार की ट्रेडिंग नहीं होगी. इ

पिछले कारोबारी सत्र में कैसी थी बाजार की चाल
यदि पिछले कारोबारी सत्र की बात करें तो शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे. बाजार पर दबाव का मुख्य कारण अदाणी ग्रुप के कुछ शेयरों में कमजोरी, साथ ही इटरनल और इंडिगो जैसे स्टॉक्स में बिकवाली रही. कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 769.67 अंकों यानी 0.94 फीसदी की गिरावट के साथ 81,537.70 के स्तर पर बंद हुआ था. वहीं एनएसई निफ्टी50 241.25 अंक या 0.95 फीसदी टूटकर 25,048.65 पर बंद हुआ था.

भारत आज मना रहा हैं 77वां गणतंत्र दिवस
आज देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रीय परेड हो रही है. इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं.

संपादक की पसंद

