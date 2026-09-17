शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 86 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी
शुरुआती कारोबार में BSE 86.49 अंक बढ़कर 74,422.94 पर पहुंच गया और NSE निफ्टी 50.1 अंक बढ़कर 23,267.70 पर आ गया.
By ANI
Published : September 17, 2026 at 11:01 AM IST
मुंबई: यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बाद, आज गुरुवार 17 सितंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुले. शुरुआती सत्र में निफ्टी 23,200 के ऊपर बना हुआ था, जबकि सेंसेक्स में करीब 80 अंकों की बढ़त देखी गई.
शुरुआती कारोबार के दौरान विदेशी फंड की निकासी और एशियाई बाजारों में सुस्त रुझान ने घरेलू इक्विटी में बढ़त को सीमित रखा. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 86.49 अंक बढ़कर 74,422.94 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 50.1 अंक बढ़कर 23,267.70 पर रहा.
सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, एटरनल, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और इंटरग्लोब एविएशन फायदे में रहीं. HCL टेक, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और टेक महिंद्रा पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल रहीं.
ब्रेंट क्रूड की कीमत हाल के उच्चतम स्तर से घटकर लगभग 104.7 डॉलर प्रति बैरल पर आने से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने और आगे और सख्ती के संकेत से बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और किसी भी तत्काल रिकवरी पर रोक लग सकती है.
रिसर्च एनालिस्ट फर्म HST वेल्थ के फाउंडर और CEO हरिसेलवन राधाकृष्णन ने कहा कि फेड ने अपनी पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.75-4 प्रतिशत कर दिया है, जो तीन साल में पहली बढ़ोतरी है, और इस साल एक और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है. उन्होंने कहा कि भारत के लिए, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर मजबूत हो सकता है, रुपये पर दबाव पड़ सकता है और उभरते बाजारों में विदेशी निवेश के प्रवाह पर असर पड़ सकता है.
ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क, ब्रेंट क्रूड 0.12 प्रतिशत गिरकर 105.7 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुप्रतीक्षित 22,569 करोड़ रुपये का IPO गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला. एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. बुधवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए.
एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक, बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 2,032.61 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. बुधवार को सेंसेक्स 332.63 अंक या 0.45 प्रतिशत चढ़कर 74,336.45 पर बंद हुआ. निफ्टी 99 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 23,217.60 पर बंद हुआ.
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