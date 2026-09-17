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शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 86 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी

शेयर बाजार में मामूली बढ़त, सेंसेक्स 86 अंक चढ़ा ( IANS )

By ANI 2 Min Read

मुंबई: यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बाद, आज गुरुवार 17 सितंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुले. शुरुआती सत्र में निफ्टी 23,200 के ऊपर बना हुआ था, जबकि सेंसेक्स में करीब 80 अंकों की बढ़त देखी गई. शुरुआती कारोबार के दौरान विदेशी फंड की निकासी और एशियाई बाजारों में सुस्त रुझान ने घरेलू इक्विटी में बढ़त को सीमित रखा. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 86.49 अंक बढ़कर 74,422.94 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 50.1 अंक बढ़कर 23,267.70 पर रहा. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, एटरनल, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और इंटरग्लोब एविएशन फायदे में रहीं. HCL टेक, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और टेक महिंद्रा पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल रहीं. ब्रेंट क्रूड की कीमत हाल के उच्चतम स्तर से घटकर लगभग 104.7 डॉलर प्रति बैरल पर आने से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने और आगे और सख्ती के संकेत से बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और किसी भी तत्काल रिकवरी पर रोक लग सकती है.