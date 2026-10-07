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ब्याज दरों पर फैसले से पहले सहमे निवेशक, लाल निशान में खुला शेयर बाजार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारी दबाव देखने को मिला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के फैसले से ठीक पहले निवेशकों ने बेहद सतर्क रुख अपनाया है. बाजार को डर है कि देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बिठाने के लिए केंद्रीय बैंक 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की ब्याज दर बढ़ोतरी का कड़ा फैसला ले सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह फरवरी 2023 के बाद पहली रेट हाइक होगी.

क्यों डरे हैं बाजार के निवेशक? मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई इस समय 'ग्रोथ-इन्फ्लेशन' यानी विकास और महंगाई के चक्रव्यूह में फंसा है. बाजार पर दबाव के मुख्य कारण हैं:

बाजार खुलते ही दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी 50 इंडेक्स 85.65 अंक (0.38%) की गिरावट के साथ 22,690.45 पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसक्स 102.43 अंक (0.14%) टूटकर 72,965.38 पर खुला. शुरुआती घंटी बजने के बाद दोनों सूचकांकों में गिरावट और गहरी हो गई.

सेक्टरों का हाल: केवल 'मीडिया' में हरियाली

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सुबह के कारोबार में चौतरफा बिकवाली देखी गई. निफ्टी मीडिया (+0.66%) को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स: निफ्टी मेटल में 0.59%, ऑटो में 0.52%, आईटी में 0.51% और ऑयल एंड गैस में 0.49% की गिरावट आई. बैंकिंग (PSU और प्राइवेट दोनों) और एफएमसीजी सेक्टर्स भी 0.3% के आसपास टूटकर खुले.

टॉप गेनर्स (बढ़त वाले शेयर्स): डॉ रेड्डी, सिप्ला, भारती एयरटेल और कोल इंडिया.

डॉ रेड्डी, सिप्ला, भारती एयरटेल और कोल इंडिया. टॉप लूजर्स (घाटे वाले शेयर्स): टाइटन, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और इंडिगो.

सर्राफा और एशियाई बाजारों का रुख

कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सोने-चांदी की कीमतों में आज मामूली नरमी देखी गई. 24 कैरेट सोना 0.31% गिरकर 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 0.49% की गिरावट के साथ 2,26,135 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी.

वैश्विक मोर्चे पर, अन्य एशियाई बाजारों में भी मंदी का माहौल रहा. जापान का निक्केई 0.57%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.66% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.83% टूटकर बंद हुए. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रणनीतिकार वीके विजयकुमार के अनुसार, घरेलू बाजार को मजबूत घरेलू लिक्विडिटी और दूसरी तिमाही (Q2) के अच्छे नतीजों की उम्मीद से सहारा मिल रहा है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली और महंगा क्रूड ऑयल बाजार की लंबी बढ़त की राह में रोड़ा बन रहे हैं.

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