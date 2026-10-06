शेयर बाजार में बूम: सेंसेक्स-निफ्टी की धमाकेदार शुरुआत, बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी
सेंसेक्स 125 और निफ्टी 47 अंक बढ़कर खुले. प्राइवेट बैंकिंग और मेटल शेयरों में जोरदार खरीदारी से बाजार में शानदार तेजी दर्ज हुई.
Published : October 6, 2026 at 11:01 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शानदार तेजी देखने को मिल रही है. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के भरोसे के दम पर आज बाजार हरे निशान पर खुला. शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं.
रिकॉर्ड स्तर पर खुले सेंसेक्स और निफ्टी
आज सुबह बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 125.58 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,508.05 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 47.50 अंक यानी 0.21 प्रतिशत मजबूत होकर 22,603.25 पर ओपन हुआ. बाजार की इस शुरुआती बढ़त से निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ था.
प्राइवेट बैंकों ने संभाली बाजार की कमान
आज के कारोबार में सबसे ज्यादा चमक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रही है. निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स सुबह-सुबह 0.75 फीसदी तक उछल गया. दिग्गजों की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में करीब 2.93 प्रतिशत की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा एक्सिस बैंक और देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में भी जमकर खरीदारी हो रही है. मेटल, एनर्जी, सीमेंट और केमिकल सेक्टर भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं.
दूसरी ओर, ऑटो, हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर में आज मामूली गिरावट देखी जा रही है. निफ्टी ऑटो करीब 0.4 प्रतिशत नीचे गिरकर ट्रेड कर रहा है.
ग्लोबल मार्केट और निवेशकों का रुख
बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में आई रिकॉर्ड तेजी का असर आज एशियाई बाजारों पर साफ दिख रहा है. भारतीय बाजार में भले ही विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार बिकवाली कर रहे हैं और उन्होंने पिछले सत्र में 4,699 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, लेकिन भारतीय निवेशकों (DII) ने 5,181 करोड़ रुपये की खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया है.
आगे क्या होगी बाजार की चाल?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निफ्टी के लिए 22,555 से 22,615 का स्तर बेहद महत्वपूर्ण है. अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है, तो यह जल्द ही 22,800 और 23,200 के स्तर को छू सकता है. हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल अभी भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, इसलिए छोटे निवेशकों को अभी सतर्क रहकर निवेश करने की सलाह दी गई है.
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