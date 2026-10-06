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शेयर बाजार में बूम: सेंसेक्स-निफ्टी की धमाकेदार शुरुआत, बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शानदार तेजी देखने को मिल रही है. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के भरोसे के दम पर आज बाजार हरे निशान पर खुला. शुरुआती कारोबार में बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं.