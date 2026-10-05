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भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार बढ़त, 400 अंकों की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स, सरकारी बैंक शेयरों में भारी खरीदारी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज के कारोबारी हफ्ते की शुरुआत बेहद शानदार रही. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजारों ने सोमवार को एक मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की. इस तेजी के साथ ही बाजार में पिछले आठ हफ्तों से जारी लगातार गिरावट का सिलसिला भी थम गया है.