भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार बढ़त, 400 अंकों की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स, सरकारी बैंक शेयरों में भारी खरीदारी
सोमवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले, सरकारी बैंकों मीडिया, मेटल और रियल्टी सेक्टर्स में भी अच्छी खरीदारी देखी गई.
Published : October 5, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज के कारोबारी हफ्ते की शुरुआत बेहद शानदार रही. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजारों ने सोमवार को एक मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की. इस तेजी के साथ ही बाजार में पिछले आठ हफ्तों से जारी लगातार गिरावट का सिलसिला भी थम गया है.
शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 100 से अधिक अंकों (0.49%) की बढ़त के साथ 22,532.40 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंकों (0.6%) की छलांग लगाकर 72,340.95 के स्तर पर खुला. बाजार के खुलते ही निवेशकों में भारी उत्साह देखा गया और ज्यादातर सेक्टर्स के शेयरों में खरीदारी दर्ज की गई.
सरकारी बैंकों और मेटल शेयरों में रही सबसे ज्यादा तेजी
बाजार को ऊपर ले जाने में आज सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका रही. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 1 प्रतिशत तक चढ़ गया. जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे बैंकों के मुनाफे में सुधार हो सकता है.
सरकारी बैंकों के अलावा मीडिया, मेटल और रियल्टी सेक्टर्स में भी अच्छी खरीदारी देखी गई. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 0.93% की बढ़त दर्ज की गई. वहीं केमिकल, एफएमसीजी (FMCG) और ऑयल एंड गैस के शेयर 0.8% से 0.85% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे. दूसरी ओर, फार्मा और आईटी सेक्टर के शेयर सामान्य स्तर पर बने रहे, जबकि हेल्थकेयर इंडेक्स में मामूली गिरावट देखी गई.
तेजी के पीछे के मुख्य कारण
वैश्विक संकेत (Global Cues): अमेरिका में हाल ही में आए रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे हैं. इसके बाद निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी को टाल सकता है.
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे ब्रेंट क्रूड फिसलकर 101.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. भारत के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है.
घरेलू निवेशकों का भरोसा: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पिछले कारोबारी सत्र में बाजार से 9,484 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी. लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 10,041 करोड़ रुपये की बड़ी खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया.
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार आठ हफ्तों की गिरावट के बाद अब बड़े और मजबूत शेयरों की कीमतें काफी आकर्षक हो गई हैं. इसके अलावा सितंबर महीने में गाड़ियों की बिक्री के अच्छे आंकड़ों ने भी यह साबित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली अब भी बाजार के लिए आगे की चुनौतियां बनी हुई हैं.
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