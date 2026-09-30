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भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, 88 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में लगातार जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच आज यानी बुधवार को दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के चलते बिल्कुल सपाट स्तर पर खुले. शुरुआती कारोबार में बाजार पूरी तरह सतर्क नजर आया. इसका मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा भारतीय बाजार से लगातार की जा रही भारी बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का उच्च स्तर पर बने होना है.

शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक लगभग 50 अंक या 0.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,665 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 87.92 अंक या 0.12 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 72,441.15 के स्तर पर खुला. बाजार की इस सुस्त शुरुआत ने निवेशकों को थोड़ा इंतजार करने की रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया है. सेक्टोरल परफॉर्मेंस: आईटी और बैंकिंग में खरीदारी, मेटल सुस्त

शुरुआती कारोबार में बाजार के सपाट रहने के बावजूद चुनिंदा सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली: आईटी और टेलीकॉम : सबसे ज्यादा तेजी 'निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम' इंडेक्स में देखी गई, जो शुरुआती मिनटों में ही 1 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया. बैंकिंग और एनर्जी: इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और मीडिया इंडेक्स भी 1 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करते दिखे.