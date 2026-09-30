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भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, 88 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स

FIIs की लगातार चौथे दिन भारी बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार सपाट खुला; सेंसेक्स 88 अंक और निफ्टी 50 अंक लुढ़का.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 10:21 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में लगातार जारी भारी उतार-चढ़ाव के बीच आज यानी बुधवार को दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के चलते बिल्कुल सपाट स्तर पर खुले. शुरुआती कारोबार में बाजार पूरी तरह सतर्क नजर आया. इसका मुख्य कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा भारतीय बाजार से लगातार की जा रही भारी बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का उच्च स्तर पर बने होना है.

शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक लगभग 50 अंक या 0.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,665 के स्तर पर खुला. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 87.92 अंक या 0.12 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 72,441.15 के स्तर पर खुला. बाजार की इस सुस्त शुरुआत ने निवेशकों को थोड़ा इंतजार करने की रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया है.

सेक्टोरल परफॉर्मेंस: आईटी और बैंकिंग में खरीदारी, मेटल सुस्त
शुरुआती कारोबार में बाजार के सपाट रहने के बावजूद चुनिंदा सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली:

आईटी और टेलीकॉम : सबसे ज्यादा तेजी 'निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम' इंडेक्स में देखी गई, जो शुरुआती मिनटों में ही 1 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया.

बैंकिंग और एनर्जी: इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, केमिकल्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और मीडिया इंडेक्स भी 1 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करते दिखे.

मेटल और फार्मा में गिरावट: इसके विपरीत, मेटल शेयरों पर दबाव देखा गया और 'निफ्टी मेटल' इंडेक्स 0.42 प्रतिशत लुढ़क गया. हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल सेक्टर्स भी मामूली कमजोरी के साथ लाल निशान में खुले.

FII की ताबड़तोड़ बिकवाली, घरेलू निवेशकों (DII) ने संभाला मोर्चा
बाजार के जानकारों के मुताबिक, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. मंगलवार को प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक, FIIs ने लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बिकवाली जारी रखते हुए करीब 10,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. हालांकि, बाजार को बड़ी गिरावट से बचाने के लिए घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने मोर्चा संभाला और लगभग 7,000 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को निचली कीमतों पर सहारा दिया.

निवेशकों के लिए क्या है रणनीति?
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालिया गिरावट के बाद भारतीय बाजार में लार्जकैप शेयरों का वैल्युएशन काफी आकर्षक हो गया है. लंबी अवधि के कनाडाई या भारतीय निवेशकों के लिए यह एक बेहतरीन खरीदारी का मौका हो सकता है.

तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, पिछले सत्र में निफ्टी ने 'हैमर कैंडल' बनाई थी, जो निचले स्तरों पर मजबूत खरीदारी के संकेत देती है. बाजार के लिए तत्काल सपोर्ट स्तर 22,650 से 22,700 के बीच है, जबकि ऊपरी स्तर पर 22,950 से 23,000 के पास कड़ा रेजिस्टेंस देखा जा सकता है. क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी भी गिरावट घरेलू बाजार में एक बड़ी रैली को ट्रिगर कर सकती है.

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