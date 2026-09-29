ETV Bharat / business

शेयर बाजार की शुरुआत बेहद सुस्त, सेंसेक्स 138 अंक टूटकर खुला

वैश्विक दबाव और कच्चे तेल में उछाल के कारण घरेलू शेयर बाजार सुस्त खुला, जिससे सेंसेक्स 138 अंक और निफ्टी 47 अंक लुढ़का.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रुख के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स में करीब 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. ऊंचे कच्चे तेल और बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के चलते बाजार का शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट मंदी की ओर इशारा कर रहा है.

मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 138.04 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,633.68 पर खुला. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty) भी 47.80 अंक या 0.21 प्रतिशत टूटकर 22,732.45 के स्तर पर खुला.

विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने संभाला
बाजार के कमजोर प्रदर्शन के पीछे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) की लगातार जारी बिकवाली एक बड़ी वजह है. एक्सचेंज के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार तीसरे सत्र में बिकवाली जारी रखते हुए सोमवार को ₹5,353 करोड़ से अधिक के शेयर बेचे. हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को सहारा देना जारी रखा और सोमवार को ₹5,189 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की.

तकनीकी स्तर: 22,700 का स्तर बेहद अहम
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के 23,000 के स्तर से नीचे आने के बाद डेरिवेटिव्स पोजीशन में भी निवेशक काफी सावधानी बरत रहे हैं. निफ्टी के लिए तात्कालिक मजबूत सपोर्ट 22,650 से 22,700 के दायरे में देखा जा रहा है. बाजार में किसी भी रिकवरी के लिए 22,950 से 23,000 का स्तर एक बड़ी बाधा के रूप में सामने खड़ा है. फार्मा में खरीदारी, ऑटो और एफएमसीजी में बिकवाली

सुबह के कारोबार में सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख देखने को मिला

  • गिरावट वाले सेक्टर्स: निफ्टी ऑटो, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी सीमेंट में 0.64 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और केमिकल्स इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.
  • तेजी वाले सेक्टर्स: बाजार के दबाव के बीच फार्मास्युटिकल्स और हेल्थकेयर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई. निफ्टी फार्मा और निफ्टी 500 हेल्थकेयर इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में टिके रहे.

क्रूड ऑयल $106 के पार, वैश्विक बाजार दबाव में
वैश्विक व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि वर्तमान में इक्विटी बाजारों के लिए प्रतिकूल बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ $106.87 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 1 प्रतिशत उछलकर $93.99 पर पहुंच गया है. इसके साथ ही अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड भी 5.23 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर बनी हुई है.

इस दबाव का असर अन्य एशियाई बाजारों पर भी दिखा, जहां जापान का निक्केई, हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में 1 प्रतिशत तक टूट गए. इससे पहले सोमवार रात अमेरिकी बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसमें एसएंडपी 500 में 0.77% और नैैसडैक में 0.92% की कमजोरी आई थी. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय के निवेशकों के लिए बड़े और मजबूत शेयरों में इस गिरावट के बीच खरीदारी के अच्छे अवसर बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें- बैंक हड़ताल: क्या चालू रहेंगे एटीएम? ग्राहक, बैंक संगठन और विशेषज्ञों ने साझा की अपनी राय

TAGGED:

सेंसेक्स गिरावट
निफ्टी 50 ओपनिंग
SHARE MARKET TODAY UPDATE
शेयर मार्केट में आज क्या हुआ
शेयर बाजार आज

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.