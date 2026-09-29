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शेयर बाजार की शुरुआत बेहद सुस्त, सेंसेक्स 138 अंक टूटकर खुला

सांकेतिक फोटो ( ani )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रुख के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स में करीब 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. ऊंचे कच्चे तेल और बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के चलते बाजार का शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट मंदी की ओर इशारा कर रहा है.

मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 138.04 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,633.68 पर खुला. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty) भी 47.80 अंक या 0.21 प्रतिशत टूटकर 22,732.45 के स्तर पर खुला. विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने संभाला

बाजार के कमजोर प्रदर्शन के पीछे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) की लगातार जारी बिकवाली एक बड़ी वजह है. एक्सचेंज के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार तीसरे सत्र में बिकवाली जारी रखते हुए सोमवार को ₹5,353 करोड़ से अधिक के शेयर बेचे. हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को सहारा देना जारी रखा और सोमवार को ₹5,189 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की. तकनीकी स्तर: 22,700 का स्तर बेहद अहम

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के 23,000 के स्तर से नीचे आने के बाद डेरिवेटिव्स पोजीशन में भी निवेशक काफी सावधानी बरत रहे हैं. निफ्टी के लिए तात्कालिक मजबूत सपोर्ट 22,650 से 22,700 के दायरे में देखा जा रहा है. बाजार में किसी भी रिकवरी के लिए 22,950 से 23,000 का स्तर एक बड़ी बाधा के रूप में सामने खड़ा है. फार्मा में खरीदारी, ऑटो और एफएमसीजी में बिकवाली