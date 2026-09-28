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शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट, सुस्त शुरुआत के बाद सेंसेक्स 730 अंक और निफ्टी 231 अंक फिसला

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को सुबह के कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, औंधे मुंह गिर गए. इस गिरावट के कारण निवेशकों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है.

सुबह के शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 730 अंक टूटकर 73,170.12 के स्तर पर आ गया. इसी तरह, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 231.50 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 22,908.95 के स्तर पर फिसल गया. बाजार की हालत इतनी खराब रही कि सेंसेक्स में शामिल सभी 30 की 30 कंपनियां लाल निशान में कारोबार कर रही थीं. इनमें मुख्य रूप से बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. गिरावट के मुख्य कारण

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें: वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे के लिए बड़ा झटका माना जाता है. भू-राजनीतिक तनाव: Enrich Money के सीईओ पोनमुडी आर. के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और विवाद को सुलझाने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज करने से बाजार में डर बढ़ गया है. इससे आने वाले समय में तेल की सप्लाई रुकने की आशंका गहरी हो गई है.