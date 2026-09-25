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कमजोर शुरुआत के बाद शेयर बाजार की रिकवरी, सेंसेक्स 111 अंक उछला, निफ्टी 23,100 के करीब

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार गिरावट के साथ खुला, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी के चलते इसमें जल्द ही रिकवरी आई. शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 111 अंक बढ़कर 73,691.72 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 23,099.55 के आसपास कारोबार करता दिखा.

आईटी शेयरों में गिरावट, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर मजबूत

बाजार को संभालने में आज बैंकिंग, ऑटो, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों ने अहम भूमिका निभाई. इनमें खरीदारी बढ़ने से बाजार को सहारा मिला. दूसरी तरफ, आईटी (IT) सेक्टर आज सबसे बड़ा लघाड़ (गिरावट वाला सेक्टर) साबित हुआ. दिग्गज आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, टीसीएस, और एचसीएल टेक के शेयरों में 1.44 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार की बढ़त को सीमित कर दिया.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और डॉलर का दबाव

बाजार के जानकारों के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक परिस्थितियां अब भी भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) 105.56 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 93.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 4,274.39 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में पूरी तरह सुधार नहीं हो पा रहा है.

विशेषज्ञों की राय: 23,000 का स्तर बेहद महत्वपूर्ण

बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षैना के मुताबिक, "भारतीय बाजार गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है. घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी बाजार को नीचे जाने से रोक रही है. लेकिन जब तक विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली कम नहीं होती, तब तक किसी भी तेजी को स्थायी सुधार मानना जल्दबाजी होगी."