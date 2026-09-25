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कमजोर शुरुआत के बाद शेयर बाजार की रिकवरी, सेंसेक्स 111 अंक उछला, निफ्टी 23,100 के करीब

सेंसेक्स 111 अंक सुधरा और निफ्टी 23,100 के करीब पहुंचा. आईटी शेयरों में गिरावट रही, जबकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में मजबूती दिखी.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 10:26 AM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार गिरावट के साथ खुला, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी के चलते इसमें जल्द ही रिकवरी आई. शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 111 अंक बढ़कर 73,691.72 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 23,099.55 के आसपास कारोबार करता दिखा.

आईटी शेयरों में गिरावट, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर मजबूत
बाजार को संभालने में आज बैंकिंग, ऑटो, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों ने अहम भूमिका निभाई. इनमें खरीदारी बढ़ने से बाजार को सहारा मिला. दूसरी तरफ, आईटी (IT) सेक्टर आज सबसे बड़ा लघाड़ (गिरावट वाला सेक्टर) साबित हुआ. दिग्गज आईटी कंपनियों जैसे इंफोसिस, टीसीएस, और एचसीएल टेक के शेयरों में 1.44 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार की बढ़त को सीमित कर दिया.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और डॉलर का दबाव
बाजार के जानकारों के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक परिस्थितियां अब भी भारतीय बाजार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) 105.56 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 93.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना 4,274.39 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार में पूरी तरह सुधार नहीं हो पा रहा है.

विशेषज्ञों की राय: 23,000 का स्तर बेहद महत्वपूर्ण
बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षैना के मुताबिक, "भारतीय बाजार गुरुवार की बड़ी गिरावट के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है. घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी बाजार को नीचे जाने से रोक रही है. लेकिन जब तक विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली कम नहीं होती, तब तक किसी भी तेजी को स्थायी सुधार मानना जल्दबाजी होगी."

तकनीकी रूप से, विश्लेषकों का मानना है कि आज के लिए निफ्टी का 23,000 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण है.

  • तेजी की स्थिति: यदि निफ्टी 23,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है और 23,200–23,300 के पार जाता है, तो यह वापस 23,400–23,500 की तरफ बढ़ सकता है.
  • मंदी की स्थिति: यदि बाजार 23,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे टूटता है, तो यह गिरावट बढ़कर 22,900 से 22,700 के स्तर तक जा सकती है. फिलहाल आरएसआई इंडिकेटर बाजार में मजबूत मंदी के संकेत दे रहा है.

कुल मिलाकर, एशियाई बाजारों (जैसे जापान का निक्केई) में सकारात्मक रुख से भारतीय निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कच्चे तेल की महंगाई को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

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