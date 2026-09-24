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Opening Bell: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 564 अंक टूटा, निफ्टी 23,240 के नीचे

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आई भारी तेजी के कारण आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों—सेंसेक्स और निफ्टी—में शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 1 फीसदी की जोरदार गिरावट देखी गई है. वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरों की चिंता ने निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे बाजार में चौतरफा बिकवाली का माहौल है.

बाजार का ताजा हाल

सुबह के शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 564 अंक या 0.75% टूटकर 74,263 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी 205 अंक या 0.88% की गिरावट के साथ 23,240 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. बड़े शेयरों के साथ-साथ आज मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी गिरावट का रुख है. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.95% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.66% की कमजोरी दर्ज की गई है.

गिरावट की बड़ी वजहें

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बड़ी गिरावट के पीछे सबसे प्रमुख वजह अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का 5 फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाना है. अमेरिका में आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी कर सकता है. इसके अलावा, डॉलर इंडेक्स में आ रही मजबूती के कारण विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) उभरते बाजारों जैसे भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है और ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन बॉन्ड मार्केट के दबाव के आगे यह राहत बेअसर साबित हुई.