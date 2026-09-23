शेयर बाजार की पॉजिटिव शुरुआत, क्रूड ऑयल $100 के नीचे आने से सेंसेक्स 194 पॉइंट चढ़ा
कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर से नीचे आने और ग्लोबल तनाव घटने से बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज हुई.
Published : September 23, 2026 at 10:18 AM IST
मुंबई: ग्लोबल मार्केट से मिल रहे बेहतर संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के दम पर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 194 पॉइंट या 0.26 प्रतिशत उछलकर 74,732 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 49 पॉइंट या 0.21 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,378 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. बाजार में आई इस मामूली तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आना माना जा रहा है.
ग्लोबल तनाव कम होने से निवेशकों में उत्साह
बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली आगामी बातचीत से पहले वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव कुछ कम हुआ है. तनाव घटने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों ने राहत की सांस ली है, जिसका सीधा सकारात्मक असर घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.
मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने मारी बाजी
मुख्य बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले छोटे और मझोले शेयरों में आज ज्यादा खरीदारी देखने को मिली. सुबह के कारोबार में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.33 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी (IT) सेक्टर को छोड़कर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लगभग सभी सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे. निफ्टी आईटी में 0.37 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.06 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप पर रहा. इसके अलावा एफएमसीजी और पीएसयू बैंक भी क्रमशः 0.55% और 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.
क्या कहते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स?
मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से तकनीकी रूप से बाजार का ढांचा कमजोर बना हुआ था और इसमें गिरावट का झुकाव था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक बाजार को कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता, तब तक यह इसी दायरे में रहेगा. ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट या अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का घटना बाजार के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है. फिलहाल घरेलू लिक्विडिटी (कैश फ्लो) के दम पर बाजार टिका हुआ है. बेहतर आर्थिक विकास दर की उम्मीद में निवेशक मिड- और स्मॉल-कैप सेगमेंट में पैसा लगा रहे हैं, हालांकि इन सेक्टर्स में वैल्यूएशन काफी बढ़ चुका है.
विदेशी और घरेलू निवेशकों का रुख
ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 1.38 प्रतिशत बढ़ा, जबकि चीन का शंघाई इंडेक्स 0.34 प्रतिशत गिर गया. अमेरिकी बाजारों में भी कल रात मिला-जुला कारोबार रहा, जहां नैस्डैक में बढ़त रही तो डाउ जोन्स गिरावट के साथ बंद हुआ. इस बीच, आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बाजार से 3,800 करोड़ रुपये की नेट बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने मोर्चा संभालते हुए 4,120 करोड़ रुपये की खरीदारी करके बाजार को सहारा दिया. तकनीकी स्तर पर निफ्टी के लिए 23,150–23,200 पर तुरंत सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 23,450–23,500 के स्तर पर भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है.
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