ETV Bharat / business

ग्लोबल मार्केट की मजबूती से भारतीय बाजारों में रौनक; सेंसेक्स 64 अंक चढ़ा

क्रूड तेल की कीमतों में गिरावट और मजबूत वैश्विक संकेतों से आज भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के चलते मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में हल्का सुधार देखने को मिला. सुबह 9:20 बजे बीएसई सेंसेक्स लगभग 64 अंक या 0.10 प्रतिशत की मजबूती के साथ 74,914 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 34 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 23,449 के पार पहुंच गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में रही रौनक
मुख्य सूचकांकों की तुलना में आज ब्रॉड-कैप इंडेक्स का प्रदर्शन अधिक बेहतर रहा. छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिसके कारण निफ्टी मिडकैप 100 में 0.33 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.40 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

रियल्टी और केमिकल सेक्टर चमके, आईटी में गिरावट
सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अधिकांश सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी रियल्टी आज 1 प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे ज्यादा मुनाफे में रहा. इसके बाद केमिकल सेक्टर में 0.64 प्रतिशत का उछाल देखा गया. दूसरी तरफ, निफ्टी आईटी में 1.09 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि एफएमसीजी सेक्टर 0.01 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ सपाट स्तर पर दिखा.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण
कच्चे तेल की कीमतों में सुधार: वैश्विक बाजार में डब्ल्यूटीआई क्रूड फिसलकर 92 से 93 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गया है. भारत जैसे बड़ी मात्रा में तेल आयात करने वाले देश के लिए यह एक बड़ी राहत है, जिससे देश के चालू खाता घाटे पर दबाव कम होगा.

मजबूत रुपया और घरेलू फंड्स का सहारा: भारतीय रुपये में आई मजबूती से मैक्रो-इकोनॉमिक मोर्चे पर राहत मिली है. हालांकि 21 सितंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 576 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 2,800 करोड़ रुपये की भारी खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया.

ग्लोबल मार्केट की मजबूती: अमेरिकी बाजारों में बीती रात शानदार तेजी रही, जहां नैस्डैक 2.26 प्रतिशत उछला. इसी तर्ज पर एशियाई बाजारों में भी मजबूती रही; जापान का निक्केई 1.38 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.89 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.

क्या हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम स्तर?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी 50 के लिए नीचे की तरफ 23,250–23,300 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जबकि ऊपर की तरफ 23,550–23,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस (रुकावट) देखा जा सकता है. वहीं, पिछले सत्र में 56,470 पर बंद हुए बैंक निफ्टी के लिए 56,000–56,300 का स्तर अहम सपोर्ट और 56,800–57,000 का स्तर बड़ी रुकावट साबित हो सकता है.

बाजार के जानकारों का मानना है कि कीमती धातुओं में स्थिरता आने और फिक्स्ड इनकम पर रिटर्न आकर्षक होने के कारण, निवेशकों को इस समय एक ही जगह पैसा लगाने के बजाय मल्टी-एसेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि जोखिम कम रहे.

यह भी पढ़ें- FD कराने वालों के लिए बड़ी खबर: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा यह जरूरी नियम, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर

TAGGED:

कच्चे तेल का भाव आज
आज का शेयर बाजार
शेयर मार्केट में आज क्या हुआ
सेंसेक्स निफ्टी लाइव
SHARE MARKET TODAY UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.