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ग्लोबल मार्केट की मजबूती से भारतीय बाजारों में रौनक; सेंसेक्स 64 अंक चढ़ा

मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के चलते मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई. शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में हल्का सुधार देखने को मिला. सुबह 9:20 बजे बीएसई सेंसेक्स लगभग 64 अंक या 0.10 प्रतिशत की मजबूती के साथ 74,914 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 34 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 23,449 के पार पहुंच गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में रही रौनक

मुख्य सूचकांकों की तुलना में आज ब्रॉड-कैप इंडेक्स का प्रदर्शन अधिक बेहतर रहा. छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिसके कारण निफ्टी मिडकैप 100 में 0.33 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.40 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

रियल्टी और केमिकल सेक्टर चमके, आईटी में गिरावट

सेक्टरवार प्रदर्शन की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अधिकांश सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. निफ्टी रियल्टी आज 1 प्रतिशत की तेजी के साथ सबसे ज्यादा मुनाफे में रहा. इसके बाद केमिकल सेक्टर में 0.64 प्रतिशत का उछाल देखा गया. दूसरी तरफ, निफ्टी आईटी में 1.09 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि एफएमसीजी सेक्टर 0.01 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ सपाट स्तर पर दिखा.

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

कच्चे तेल की कीमतों में सुधार: वैश्विक बाजार में डब्ल्यूटीआई क्रूड फिसलकर 92 से 93 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गया है. भारत जैसे बड़ी मात्रा में तेल आयात करने वाले देश के लिए यह एक बड़ी राहत है, जिससे देश के चालू खाता घाटे पर दबाव कम होगा.

मजबूत रुपया और घरेलू फंड्स का सहारा: भारतीय रुपये में आई मजबूती से मैक्रो-इकोनॉमिक मोर्चे पर राहत मिली है. हालांकि 21 सितंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 576 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 2,800 करोड़ रुपये की भारी खरीदारी करके बाजार को संभाल लिया.