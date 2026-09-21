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कच्चे तेल में नरमी से शेयर बाजार की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 411 अंक उछला

क्रूड तेल की कीमतों में गिरावट से आज शेयर बाजार चमका; शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 411 अंक और निफ्टी 33 अंक उछला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 10:21 AM IST

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मुंबई: वैश्विक मोर्चे पर जारी भारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज का दिन राहत लेकर आया. सोमवार, 21 सितंबर 2026 को शुरुआती कारोबार में भारतीय इक्विटी बाजारों ने बढ़त के साथ हरे निशान पर शुरुआत की. इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को माना जा रहा है.

बाजार की शुरुआती रफ्तार और बड़े आंकड़े
सुबह 9:20 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 411 अंक यानी 0.55 फीसदी की मजबूती के साथ 74,706 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी 33 अंक या 0.14 फीसदी की बढ़त दर्ज कर 23,379 के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, इस शुरुआती तेजी के बीच ब्रॉड-मार्केट में थोड़ा विरोधाभास देखने को मिला. जहां मुख्य सूचकांक मजबूत थे, वहीं निफ्टी मिडकैप 100 में 0.19 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई.

रियलिटी और ऑटो सेक्टर चमके, IT और सरकारी बैंकों पर दबाव
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आज मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. 'निफ्टी रियलिटी' इंडेक्स आज सबसे ज्यादा 1.04 फीसदी की तेजी के साथ टॉप गेनर बना हुआ है. इसके ठीक पीछे 'निफ्टी ऑटो' सेक्टर 0.65 फीसदी की बढ़त के साथ बाजार को सहारा दे रहा है. दूसरी तरफ, मुनाफावसूली के कारण निफ्टी आईटी (IT) और पीएसयू (PSU) बैंकों के शेयरों में हल्की गिरावट देखी जा रही है, जो बाजार की तेज रफ्तार पर थोड़ा अंकुश लगा रहे हैं.

कच्चे तेल में गिरावट से बड़ी राहत
मध्य पूर्व में गहराते संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थीं, वे फिलहाल थोड़ी कम होती दिख रही हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते तेल की आपूर्ति में बढ़ोतरी होने के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिरकर 102 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं. भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में क्रूड का सस्ता होना घरेलू अर्थव्यवस्था और महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत है.

ग्लोबल मार्केट के संकेत
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड का 5 फीसदी के आसपास बने रहना इक्विटी बाजारों के लिए अभी भी एक बड़ा खतरा है. इसके बावजूद, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत आर्थिक ग्रोथ और बेहतर कॉरपोरेट अर्निंग की उम्मीदों के दम पर भारतीय बाजार मजबूती से टिके हुए हैं.

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