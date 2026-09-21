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कच्चे तेल में नरमी से शेयर बाजार की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 411 अंक उछला

मुंबई: वैश्विक मोर्चे पर जारी भारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज का दिन राहत लेकर आया. सोमवार, 21 सितंबर 2026 को शुरुआती कारोबार में भारतीय इक्विटी बाजारों ने बढ़त के साथ हरे निशान पर शुरुआत की. इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को माना जा रहा है.

बाजार की शुरुआती रफ्तार और बड़े आंकड़े

सुबह 9:20 बजे के आंकड़ों के मुताबिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 411 अंक यानी 0.55 फीसदी की मजबूती के साथ 74,706 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी 33 अंक या 0.14 फीसदी की बढ़त दर्ज कर 23,379 के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, इस शुरुआती तेजी के बीच ब्रॉड-मार्केट में थोड़ा विरोधाभास देखने को मिला. जहां मुख्य सूचकांक मजबूत थे, वहीं निफ्टी मिडकैप 100 में 0.19 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई.

रियलिटी और ऑटो सेक्टर चमके, IT और सरकारी बैंकों पर दबाव

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आज मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. 'निफ्टी रियलिटी' इंडेक्स आज सबसे ज्यादा 1.04 फीसदी की तेजी के साथ टॉप गेनर बना हुआ है. इसके ठीक पीछे 'निफ्टी ऑटो' सेक्टर 0.65 फीसदी की बढ़त के साथ बाजार को सहारा दे रहा है. दूसरी तरफ, मुनाफावसूली के कारण निफ्टी आईटी (IT) और पीएसयू (PSU) बैंकों के शेयरों में हल्की गिरावट देखी जा रही है, जो बाजार की तेज रफ्तार पर थोड़ा अंकुश लगा रहे हैं.