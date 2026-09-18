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ग्लोबल तेजी से उछला शेयर बाजार, सेंसेक्स 260 अंक बढ़कर खुला, मेटल और रियल्टी शेयरों में लगी जबरदस्त दौड़

ग्लोबल तेजी से शेयर बाजार उछला; सेंसेक्स 260 अंक बढ़कर 74,575 पर खुला, मेटल-रियल्टी में खरीदारी, जबकि आईटी शेयरों में गिरावट दिखी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 10:26 AM IST

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मुंबई: ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेतों के दम पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई है. शुरुआती कारोबार में चौतरफा खरीदारी के चलते बाजार में रौनक लौटती दिखी. दिग्गज इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. मेटल, रियल एस्टेट और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है.

बाजार की दमदार शुरुआत
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 260.65 अंक यानी 0.35 फीसदी की उछाल के साथ 74,575.24 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 64.10 अंक यानी 0.28 फीसदी की मजबूती के साथ 23,334.70 के स्तर पर खुलने में कामयाब रहा.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल: मेटल-रियल्टी में बूम, IT में गिरावट
बाजार की तेजी को आज मेटल और रियल्टी सेक्टर से बड़ा सपोर्ट मिला. शुरुआती कारोबार में निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.76 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. इसके ठीक पीछे निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है, जिसमें 0.74 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया. इसके अलावा सीमेंट और मीडिया सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है. हालांकि, दूसरी तरफ आईटी (IT) सेक्टर पर आज दबाव साफ दिख रहा है. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा टूट गया है, जिसमें टीसीएस (TCS), इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 3 फीसदी तक लुढ़क गए हैं.

बाजार के लिए अहम संकेत
बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी बाजारों में आई तेजी और मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के बूते भारतीय बाजारों को सपोर्ट मिल रहा है. हालांकि, टेक्निकल तौर पर मार्केट का ढांचा अभी थोड़ा कमजोर है, लेकिन आरएसआई (RSI) 29.95 के स्तर पर होने के कारण बाजार इस समय 'ओवरसोल्ड' जोन में है, जिससे यहां से एक रिकवरी की पूरी उम्मीद है. ट्रेडर्स के लिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 23,000-23,150 पर है, जबकि 23,350-23,450 के पार निकलते ही बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही, प्राइमरी मार्केट (IPO) में मचे धमाल के कारण निवेशकों का फोकस वहां शिफ्ट हुआ है, जिससे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़े बैंकिंग, ऑटो और फार्मा शेयरों में खरीदारी का बेहतरीन मौका बन रहा है.

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