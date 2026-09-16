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शुरुआती कारोबार में उछला भारतीय शेयर बाजार: सेंसेक्स 500 अंक मजबूत, निफ्टी 23,280 के पार

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में पिछले कुछ सत्रों से जारी गिरावट पर आखिरकार बुधवार को ब्रेक लग गया. एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग और सीमेंट शेयरों में चौतरफा लिवाली के दम पर शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक करीब 0.7 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आए.

सुबह के कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 162 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,281 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी 500 से अधिक अंकों (0.67 प्रतिशत) की छलांग लगाकर 74,505 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. बाजार की इस तेजी से निवेशकों को पिछले कुछ दिनों से जारी बिकवाली से बड़ी राहत मिली है.

इन सेक्टर्स में दिखी सबसे ज्यादा तेजी

शुरुआती कारोबार में बाजार को आगे बढ़ाने का काम कंज्यूमर और बैंकिंग सेक्टर्स ने किया. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू (सरकारी) बैंक, निफ्टी सीमेंट और निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा लाभ में रहे, जिनमें 1.45 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.54 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.33 प्रतिशत का सुधार देखने को मिला.

इसके विपरीत, कुछ सेक्टर्स में मुनाफावसूली भी हावी रही. निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.68 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि फार्मा, केमिकल्स और हेल्थकेयर इंडेक्स भी 0.18 से 0.51 प्रतिशत तक टूटकर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.