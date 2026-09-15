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शेयर बाजार की बंपर शुरुआत: सेंसेक्स 587 अंक उछला, आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले बेहद कमजोर संकेतों और भारी दबाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार रिकवरी दिखाते हुए जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत की है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल के डर को पीछे छोड़ते हुए घरेलू निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी की, जिससे दलाल स्ट्रीट पर सुबह से ही रौनक लौट आई. मंगलवार को कारोबार शुरू होते ही बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 587.87 अंक यानी 0.79 फीसदी उछलकर 75,369.63 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 178.05 अंक यानी 0.76 फीसदी की मजबूत बढ़त के साथ 23,576.15 के स्तर पर ओपन हुआ. आईटी (IT) शेयरों ने भरी बाजार में जान

आज बाजार की इस शानदार तेजी की कमान पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर के हाथों में रही. शुरुआती कारोबार में ही Nifty IT इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा दौड़ गया, जिसने पूरे मार्केट का मूड बदल दिया. इसके अलावा मिडस्मॉल आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स में भी करीब 2 फीसदी की मजबूती देखी गई. अन्य सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) 0.72 फीसदी और ऑटो इंडेक्स 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. मीडिया, एनर्जी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में भी मामूली सुधार देखा गया.