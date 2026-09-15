शेयर बाजार की बंपर शुरुआत: सेंसेक्स 587 अंक उछला, आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी
कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार मजबूत खुले; आईटी शेयरों में 4% की तेजी से सेंसेक्स 587 अंक और निफ्टी 178 अंक उछला
Published : September 15, 2026 at 10:36 AM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले बेहद कमजोर संकेतों और भारी दबाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार रिकवरी दिखाते हुए जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत की है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल के डर को पीछे छोड़ते हुए घरेलू निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी की, जिससे दलाल स्ट्रीट पर सुबह से ही रौनक लौट आई.
मंगलवार को कारोबार शुरू होते ही बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 587.87 अंक यानी 0.79 फीसदी उछलकर 75,369.63 के स्तर पर खुला. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 178.05 अंक यानी 0.76 फीसदी की मजबूत बढ़त के साथ 23,576.15 के स्तर पर ओपन हुआ.
आईटी (IT) शेयरों ने भरी बाजार में जान
आज बाजार की इस शानदार तेजी की कमान पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर के हाथों में रही. शुरुआती कारोबार में ही Nifty IT इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा दौड़ गया, जिसने पूरे मार्केट का मूड बदल दिया. इसके अलावा मिडस्मॉल आईटी और टेलीकॉम इंडेक्स में भी करीब 2 फीसदी की मजबूती देखी गई. अन्य सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) 0.72 फीसदी और ऑटो इंडेक्स 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. मीडिया, एनर्जी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में भी मामूली सुधार देखा गया.
मेटल और फार्मा में रही सुस्ती
बाजार में हर तरफ तेजी नहीं थी, कुछ सेक्टर्स पर दबाव भी साफ नजर आया. सबसे ज्यादा मार मेटल (धातु) शेयरों पर पड़ी और निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.58 फीसदी तक टूट गया. इसके अलावा बैंकिंग को छोड़कर अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा (दवा) इंडेक्स भी आधे फीसदी तक नीचे ट्रेड कर रहे थे. सीमेंट, रियल्टी और हेल्थकेयर सेक्टर्स में भी बिकवाली का माहौल रहा. दिग्गज शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बीईएल (BEL), श्रीराम फाइनेंस और इंडिगो के शेयरों में 1 से लेकर 1.67 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई.
एक्सपर्ट्स की राय: कहां जाएगा निफ्टी?
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड के 5 फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने और क्रूड ऑयल के महंगे होने से वैश्विक बाजारों पर दबाव जारी रहेगा. हालांकि, भारत में आईपीओ (IPO) मार्केट की बंपर रौनक और छोटे-मझोले शेयरों के अच्छे प्रदर्शन से बाजार को ताकत मिल रही है. टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक, अत्यधिक बिकवाली के बाद निफ्टी अब ऊपर की ओर स्विंग करने की कोशिश कर रहा है और यह तेजी 23,720 के स्तर तक जा सकती है.
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