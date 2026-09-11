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क्रूड ऑयल ₹108 पार, मिडिल ईस्ट युद्ध से भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार; सेंसेक्स 593 अंक टूटकर खुला

मुंबई: वैश्विक मोर्चे पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई भारी तेजी के कारण आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. शुक्रवार को बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक बड़े नुकसान के साथ खुले. बीएसई (BSE) सेंसेक्स 593.43 अंक या 0.79 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74,309.16 के स्तर पर खुला. वहीं, दूसरी ओर एनएसई (NSE) निफ्टी 50 इंडेक्स भी 207.50 अंक या 0.88 प्रतिशत टूटकर 23,270.30 के स्तर पर खुला.

क्रूड ऑयल और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का दोहरा झटका

बाजार में आई इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ता सैन्य संकट है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक सीधे युद्ध के रूप में बदल चुका है, जिससे वैश्विक ऊर्जा गलियारा पूरी तरह प्रभावित हुआ है. इस संकट के चलते ब्रेंट क्रूड (कच्चा तेल) अंतरराष्ट्रीय बाजार में 108.27 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल का महंगा होना देश की जीडीपी वृद्धि और कंपनियों के मुनाफे के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है.

इसके साथ ही, अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.96 प्रतिशत हो गई है, जो 5% के बेहद करीब है. बॉन्ड यील्ड बढ़ने से विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी बाजारों में लगा रहे हैं, जिससे घरेलू बाजार पर दबाव और बढ़ गया है.