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FII की ताबड़तोड़ बिकवाली से टूटा शेयर बाजार; सेंसेक्स 287 अंक लुढ़का, ऑटो-सीमेंट शेयरों में भारी गिरावट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज यानी गुरुवार की सुबह अच्छी नहीं रही. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार जारी भारी बिकवाली और अमेरिकी बाजार से मिले कमजोर संकेतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले हैं. बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा हाल

शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों मुख्य इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे, बाजार खुलते ही सेंसेक्स 287.39 अंक (0.39%) की गिरावट के साथ 72,192.89 के स्तर पर आ गया. वहीं, निफ्टी भी 76.75 अंक (0.34%) टूटकर 22,543.70 के स्तर पर खुला. बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर निफ्टी अपनी कमजोरी को नहीं संभाल पाता है, तो बाजार में आगे और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है. क्यों आई बाजार में यह गिरावट?

बाजार में आज आई इस गिरावट के पीछे दो सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं: 1. विदेशी निवेशकों (FIIs) की भारी बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं. बुधवार को ही FIIs ने बाजार में ₹10,148 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे. अकेले सितंबर के महीने में इन निवेशकों ने ₹45,536 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है. 2. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल: अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं.