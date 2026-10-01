FII की ताबड़तोड़ बिकवाली से टूटा शेयर बाजार; सेंसेक्स 287 अंक लुढ़का, ऑटो-सीमेंट शेयरों में भारी गिरावट
विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने से सेंसेक्स 287 अंक गिरकर 72,193 और निफ्टी 76 अंक टूटकर
Published : October 1, 2026 at 10:38 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज यानी गुरुवार की सुबह अच्छी नहीं रही. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार जारी भारी बिकवाली और अमेरिकी बाजार से मिले कमजोर संकेतों के कारण आज घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले हैं. बाजार खुलते ही चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.
सेंसेक्स और निफ्टी का ताजा हाल
शुरुआती कारोबार में बाजार के दोनों मुख्य इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे, बाजार खुलते ही सेंसेक्स 287.39 अंक (0.39%) की गिरावट के साथ 72,192.89 के स्तर पर आ गया. वहीं, निफ्टी भी 76.75 अंक (0.34%) टूटकर 22,543.70 के स्तर पर खुला. बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर निफ्टी अपनी कमजोरी को नहीं संभाल पाता है, तो बाजार में आगे और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है.
क्यों आई बाजार में यह गिरावट?
बाजार में आज आई इस गिरावट के पीछे दो सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं:
1. विदेशी निवेशकों (FIIs) की भारी बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं. बुधवार को ही FIIs ने बाजार में ₹10,148 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे. अकेले सितंबर के महीने में इन निवेशकों ने ₹45,536 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है.
2. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल: अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं.
हालांकि, भारतीय घरेलू निवेशकों (DIIs) ने कल ₹11,271 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वैश्विक दबाव के आगे आज बाजार टिक नहीं पाया.
कौन से सेक्टर डूबे और किसने संभाला?
आज के कारोबार में सबसे ज्यादा मार ऑटो (गाड़ियों) और सीमेंट सेक्टर पर पड़ी है.
- गिरावट वाले सेक्टर्स: निफ्टी ऑटो, सीमेंट, रियल्टी और हेल्थकेयर शेयरों में 2.76% तक की बड़ी गिरावट देखी जा रही है. इसके अलावा मेटल और एनर्जी सेक्टर्स भी करीब 1% नीचे व्यापार कर रहे हैं.
- तेजी वाले सेक्टर्स: इस गिरावट के बीच आईटी (IT) सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया है. इंफोसिस और टीसीएस जैसे शेयरों में खरीदारी से निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा उछल गया. प्राइवेट बैंकों में भी 0.60% की हल्की बढ़त देखी जा रही है.
आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स की राय
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक बाजार का मूड थोड़ा सुस्त या गिरावट की तरफ रह सकता है.
तकनीकी तौर पर, निफ्टी के लिए 22,500 से 22,550 का स्तर एक बड़ा सपोर्ट है. अगर निफ्टी इससे नीचे जाता है, तो गिरावट बढ़ सकती है. वहीं, बाजार में दोबारा तेजी लौटने के लिए निफ्टी का 22,800 से 22,900 के स्तर को पार करना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $98 प्रति बैरल से नीचे आती है, तो भारतीय बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है.
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