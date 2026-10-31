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ट्रेडर्स ध्यान दें, नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे NSE और BSE, इस दिन होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: अगर आप शेयर बाजार या कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. नवंबर 2026 के महीने में शेयर बाजार में कुल 11 दिन नियमित कामकाज बंद रहने वाला है. इस छुट्टियों की लिस्ट में शनिवार और रविवार के 9 साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं. इसके अलावा, दो बड़े त्योहारों के मौके पर वीकडेज यानी कामकाजी दिनों में भी ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी. हालांकि, निवेशकों के लिए दिवाली के दिन एक विशेष मौका भी आ रहा है.

दो कामकाजी दिनों में रहेगा ट्रेडिंग हॉलिडे

नवंबर के दौरान दो दिन ऐसे होंगे जब निवेशक शेयरों की सामान्य खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे. पहली छुट्टी 10 नवंबर (मंगलवार) को दिवाली-बलिप्रतिपदा के मौके पर होने जा रही है. इस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इक्विटी और अन्य संबंधित सेग्मेंट्स में कोई कारोबार नहीं होगा. इसके बाद, 24 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर भी शेयर बाजार में पूरी तरह से छुट्टी रहेगी.