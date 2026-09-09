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कच्चे तेल ने लगाई आग, सेंसेक्स 813 अंक और निफ्टी 203 अंक टूटकर बंद; मेटल को छोड़ बाकी सब लाल

मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. चौतरफा बिकवाली के दबाव में घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स धाराशायी हो गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 813.35 अंक (1.08%) की बड़ी गिरावट के साथ 74,764.23 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 203.60 अंक (0.86%) टूटकर 23,431.50 पर आ गया. कारोबार के दौरान निफ्टी ने पिछले तीन महीने का अपना सबसे निचला स्तर भी छुआ.

बाजार में गिरावट की मुख्य वजह

बाजार के जानकारों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में 2.72% से अधिक का तेज उछाल इस गिरावट की मुख्य वजह रहा. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ने और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होने की चिंताएं गहरी हो गई हैं.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने बताया कि निवेशक अब मध्य पूर्व में लंबे समय तक चलने वाले तनाव को भांप रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. ऊर्जा की बढ़ती लागत के कारण केंद्रीय बैंकों के लिए विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है.

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