कच्चे तेल ने लगाई आग, सेंसेक्स 813 अंक और निफ्टी 203 अंक टूटकर बंद; मेटल को छोड़ बाकी सब लाल
9 सितंबर को कच्चा तेल 100 डॉलर के पार जाने से शेयर बाजार बुरी तरह गिरा और सेंसेक्स 813 अंक टूटकर बंद हुआ.
By ANI
Published : September 9, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. चौतरफा बिकवाली के दबाव में घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स धाराशायी हो गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 813.35 अंक (1.08%) की बड़ी गिरावट के साथ 74,764.23 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 203.60 अंक (0.86%) टूटकर 23,431.50 पर आ गया. कारोबार के दौरान निफ्टी ने पिछले तीन महीने का अपना सबसे निचला स्तर भी छुआ.
बाजार में गिरावट की मुख्य वजह
बाजार के जानकारों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में 2.72% से अधिक का तेज उछाल इस गिरावट की मुख्य वजह रहा. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ने और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होने की चिंताएं गहरी हो गई हैं.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने बताया कि निवेशक अब मध्य पूर्व में लंबे समय तक चलने वाले तनाव को भांप रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. ऊर्जा की बढ़ती लागत के कारण केंद्रीय बैंकों के लिए विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है.
सेक्टर्स का हाल: आईटी और रियल्टी में सबसे ज्यादा मार
सत्र के दौरान एनएसई (NSE) के अधिकांश सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए
- आईटी सेक्टर: बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान आईटी सेक्टर ने पहुंचाया, जो 3.38% तक टूट गया. इसमें इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे बड़े शेयर टॉप लूजर्स में शामिल रहे.
- रियल्टी और एफएमसीजी: निफ्टी रियल्टी में 1.88% और एफएमसीजी (FMCG) में 0.88% की गिरावट रही. फार्मा और मीडिया इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए.
- मेटल सेक्टर: चौतरफा गिरावट के बीच केवल मेटल इंडेक्स में तेजी देखी गई, जो 1.67% की बढ़त के साथ बंद हुआ. निफ्टी 50 में अडाणी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया टॉप गेनर्स रहे.
सोना-चांदी हुए महंगे, एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख
शेयर बाजार में गिरावट के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में सर्राफा बाजार में तेजी रही. 24 कैरेट सोना 0.33% बढ़कर 1,53,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 0.22% की तेजी के साथ 2,39,884 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.
वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा. जापान का निक्केई, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स और हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में बढ़त दर्ज की गई. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट बाजार में एक सामान्य 'प्रॉफिट बुकिंग'है और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण लंबी अवधि में तेजी का रुख बना रहेगा.
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