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पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल में उछाल से टूटा शेयर बाजार; सेंसेक्स 555 अंक गिरकर बंद

मुंबई: वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भारी बिकवाली देखने को मिली. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट और निफ्टी 50 की साप्ताहिक एक्सपायरी के दबाव में भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 555.23 अंक (0.73 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 75,577.58 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 144.05 अंक (0.61 प्रतिशत) टूटकर 23,635.10 पर आ गया. इस गिरावट से निवेशकों के बीच सतर्कता का माहौल देखा गया, जिसका असर अन्य एशियाई बाजारों पर भी पड़ा.

कच्चे तेल में उबाल और वैश्विक दबाव

बाजार में इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतों में आया अचानक उछाल है. सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दक्षिणी प्रांत में कई ऊर्जा संयंत्रों और प्रतिष्ठानों पर सुबह हुए हमलों की पुष्टि के बाद तेल की कीमतों में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब (99 डॉलर) पहुंच गया. तेल की उच्च कीमतों ने भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए मुद्रास्फीति (महंगाई) और कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ने की चिंताओं को गहरा कर दिया है.

सेक्टोरल इंडेक्स का प्रदर्शन

बाजार में चौतरफा बिकवाली के बीच कुछ रक्षात्मक सेक्टर्स ने बाजार को सहारा देने का प्रयास किया

गिरावट वाले सेक्टर्स: निफ्टी आईटी (IT) में 0.41 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.77 प्रतिशत, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक 0.22-0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए.