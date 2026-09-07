आईटी और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली से टूटा बाजार, सेंसेक्स 382 अंक और निफ्टी 118 अंक के नीचे बंद
आईटी और मेटल शेयरों में भारी बिकवाली से सेंसेक्स 382 अंक और निफ्टी 118 अंक गिरकर, 0.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए.
Published : September 7, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी बिकवाली का माहौल रहा. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार में यह गिरावट दर्ज की गई है. मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT), मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में आई बड़ी गिरावट ने घरेलू बाजार को नीचे खींचने का काम किया.
सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति
सोमवार को कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 382.62 अंक गिरकर 76,132.81 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 118.55 अंक की कमजोरी के साथ 23,779.15 पर आ गया. बाजार की शुरुआत से ही निवेशकों में घबराहट देखी गई, जिसके चलते ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली का दौर शुरू हो गया.
इन सेक्टर्स में रही सबसे ज्यादा गिरावट
बाजार को नीचे गिराने में आईटी और मेटल कंपनियों की भूमिका सबसे प्रमुख रही. वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती में हो रही देरी की आशंका से आईटी कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ने का डर है. इसके अलावा रियल्टी, मीडिया और सरकारी बैंकों के शेयरों में भी निवेशकों ने बिकवाली की. निफ्टी पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस (SBI Life) और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस (HDFC Life) शामिल रहे.
फार्मा सेक्टर ने संभाला मोर्चा
इस चौतरफा गिरावट के बीच भी कुछ सेक्टर्स ने बाजार को सहारा देने का प्रयास किया. फार्मा (दवा) और हेल्थकेयर सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार में और बड़ी गिरावट रुक गई. मिडकैप सूचकांक में 0.46 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक मामूली रूप से 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा.
विशेषज्ञों की राय और आगे का दृष्टिकोण
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी के लिए अब 23,800 का स्तर एक कड़ा प्रतिरोध (Immediate Resistance) बन गया है. जब तक निफ्टी तकनीकी रूप से 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार नहीं करता, तब तक बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा. नीचे की तरफ 23,750 से 23,700 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है. यदि बाजार इससे नीचे फिसलता है, तो यह गिरावट 23,600 के स्तर तक भी जा सकती है. निवेशकों को फिलहाल वैश्विक घटनाक्रमों और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखते हुए सावधानी से निवेश करने की सलाह दी गई है.
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