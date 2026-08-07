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वैश्विक तनाव और भारी बिकवाली से शेयर बाजार धड़ाम; सेंसेक्स 455 अंक टूटकर बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वित्तीय एवं निजी बैंकिंग शेयरों में आई तीव्र बिकवाली के कारण शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार भारी दबाव में बंद हुए. अनिश्चितता के इस माहौल में निवेशकों ने जोखिम कम करने (रिस्क-ऑफ) की रणनीति अपनाई, जिससे प्रमुख सूचकांकों ने अपने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर खो दिए. दिन के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 455.59 अंक या 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,499.17 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक 65.35 अंक या 0.27 प्रतिशत टूटकर 24,570.65 के स्तर पर समाप्त हुआ. तकनीकी मोर्चे पर आगामी स्तर

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, तकनीकी चार्ट पर निफ्टी के लिए 24,600–24,700 का क्षेत्र अब एक कड़ा प्रतिरोध (रेसिस्टेंस) जोन बन गया है. शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए नीचे की ओर 24,500 का स्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल समर्थन (सपोर्ट) के रूप में कार्य कर रहा है. यदि आगामी सत्रों में सूचकांक इस स्तर को तोड़कर नीचे सस्टेन करता है, तो बाजार में तीव्र मुनाफावसूली हावी हो सकती है, जो निफ्टी को 24,400–24,300 के दायरे में धकेल देगी.