वैश्विक तनाव और भारी बिकवाली से शेयर बाजार धड़ाम; सेंसेक्स 455 अंक टूटकर बंद
वैश्विक तनाव और वित्तीय शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 455 अंक गिरा, जबकि निफ्टी 24,600 के नीचे 24,570 पर बंद हुआ.
Published : August 7, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 5:21 PM IST
मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वित्तीय एवं निजी बैंकिंग शेयरों में आई तीव्र बिकवाली के कारण शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार भारी दबाव में बंद हुए. अनिश्चितता के इस माहौल में निवेशकों ने जोखिम कम करने (रिस्क-ऑफ) की रणनीति अपनाई, जिससे प्रमुख सूचकांकों ने अपने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर खो दिए.
दिन के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 455.59 अंक या 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,499.17 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक 65.35 अंक या 0.27 प्रतिशत टूटकर 24,570.65 के स्तर पर समाप्त हुआ.
तकनीकी मोर्चे पर आगामी स्तर
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, तकनीकी चार्ट पर निफ्टी के लिए 24,600–24,700 का क्षेत्र अब एक कड़ा प्रतिरोध (रेसिस्टेंस) जोन बन गया है. शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए नीचे की ओर 24,500 का स्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल समर्थन (सपोर्ट) के रूप में कार्य कर रहा है. यदि आगामी सत्रों में सूचकांक इस स्तर को तोड़कर नीचे सस्टेन करता है, तो बाजार में तीव्र मुनाफावसूली हावी हो सकती है, जो निफ्टी को 24,400–24,300 के दायरे में धकेल देगी.
वित्तीय शेयरों में बिकवाली; ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन
आज के कारोबार में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक सूचकांकों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई, जिससे व्यापक बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा. निफ्टी के प्रमुख घटकों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और ट्रेंट शीर्ष लार्जकैप लैगार्ड्स रहे, जिन्होंने बाजार को नीचे खींचने का काम किया. हालांकि, लार्जकैप सूचकांकों में कमजोरी के बावजूद ब्रॉडर मार्केट ने लचीलापन दिखाया; जहां निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट रही.
ऑटो, आईटी और एसबीआई ने संभाला मोर्चा
बाजार को और अधिक गिरने से रोकने में ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्रों का विशेष योगदान रहा. निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी इंडेक्स आज के शीर्ष गेनर्स रहे, जिन्होंने इंडेक्स के नुकसान को काफी हद तक सीमित कर दिया. इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग दिग्गज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा. मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, बेहतर एसेट क्वालिटी और मजबूत मार्जिन के दम पर एसबीआई ने पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट और समग्र बाजार दृष्टिकोण को एक मजबूत सहारा प्रदान किया.
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