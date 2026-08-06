ETV Bharat / business

कच्चे तेल की गिरावट से बाजार में बहार, सेंसेक्स 374 अंक उछला, निफ्टी 24,630 के पार बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट से बाजार का मूड बदल गया. निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ. सरकारी बैंकों और केमिकल कंपनियों के शेयरों ने बाजार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

प्रमुख सूचकांकों का हाल

बीएसई सेंसेक्स 374 अंक (0.48%) की मजबूती के साथ 78,954.76 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 50 मामूली 11.35 अंक (0.05%) की बढ़त लेकर 24,636.00 के स्तर पर टिका.

आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

बाजार में तेजी की मुख्य वजह

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक रही. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. तेल सस्ता होने से देश का आयात खर्च घटता है और मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा.

सेक्टर और शेयरों का प्रदर्शन

मुनाफा कमाने वाले शेयर्स: निफ्टी के घटकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे. इन दिग्गजों ने बाजार को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई.