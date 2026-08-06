कच्चे तेल की गिरावट से बाजार में बहार, सेंसेक्स 374 अंक उछला, निफ्टी 24,630 के पार बंद
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सेंसेक्स 374 अंक बढ़कर 78,954.76 और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 24,636.00 पर बंद हुआ.
Published : August 6, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहा. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट से बाजार का मूड बदल गया. निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ. सरकारी बैंकों और केमिकल कंपनियों के शेयरों ने बाजार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.
प्रमुख सूचकांकों का हाल
बीएसई सेंसेक्स 374 अंक (0.48%) की मजबूती के साथ 78,954.76 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 50 मामूली 11.35 अंक (0.05%) की बढ़त लेकर 24,636.00 के स्तर पर टिका.
बाजार में तेजी की मुख्य वजह
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक रही. भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है. तेल सस्ता होने से देश का आयात खर्च घटता है और मुद्रास्फीति का दबाव कम होता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा.
सेक्टर और शेयरों का प्रदर्शन
मुनाफा कमाने वाले शेयर्स: निफ्टी के घटकों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे. इन दिग्गजों ने बाजार को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई.
सेक्टोरल इंडेक्स: पीएसयू (सरकारी) बैंक और केमिकल सेक्टर के सूचकांकों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई.
बिकवाली का दबाव: रीयल्टी, मीडिया और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की, जिसके कारण निफ्टी रीयल्टी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी ऑटो गिरावट के साथ बंद हुए.
मझोले और छोटे शेयर: ब्रॉडर मार्केट में मिला-जुला रुख रहा. जहां निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.48% बढ़ा, वहीं मिडकैप इंडेक्स में 0.44% की गिरावट दर्ज की गई.
तकनीकी स्तर: आगे क्या होगा?
बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए 24,600 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण होगा. इसे एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है. अगर बाजार इससे नीचे जाता है, तो 24,500 का स्तर दूसरा बड़ा मजबूत सुरक्षा कवच होगा, जहां दोबारा खरीदार लौट सकते हैं. वहीं ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए निफ्टी को 24,700 के स्तर को पार करना होगा, जो अभी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है.
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