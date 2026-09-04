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4 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी, सेंसेक्स 362 अंक चढ़कर बंद

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंताओं में कमी आने से घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को रौनक लौट आई. विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बूते भारतीय इक्विटी बेंचमार्क चार दिनों की गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार की शुरुआती तेजी कुछ सीमित हो गई.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक BSE Sensex 362.57 अंक (0.48%) की बढ़त के साथ 76,515.43 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक NSE Nifty 50 भी 24.25 अंक (0.10%) चढ़कर 23,897.70 पर बंद होने में कामयाब रहा. लार्ज-कैप शेयरों में जहां सीमित दायरा देखा गया, वहीं व्यापक बाजार में निवेशकों का भरोसा मजबूत रहा, जिसके चलते स्मॉल-कैप सूचकांकों ने आज कारोबार के दौरान अपने नए जीवनकाल के उच्चतम स्तर को छुआ.

वैश्विक और घरेलू कारक

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, "अमेरिकी फेड रेट में बढ़ोतरी की तत्काल आशंकाएं कम होने से भारतीय बाजारों में रिलीफ रैली देखने को मिली. अब निवेशकों की नजरें आज देर शाम जारी होने वाले अमेरिकी रोजगार डेटा और आगामी अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़ों पर टिकी हैं." अगर अगस्त महीने की कोर मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट आती है, तो यह फेड द्वारा दरों में ठहराव (Pause) की उम्मीदों को और मजबूत करेगा, जिससे वैश्विक बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव थमेगा.

सेक्टोरल प्रदर्शन और प्रमुख शेयर

सेक्टर्स की बात करें तो आज मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक रही; निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.27% की बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके विपरीत, ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील रियल्टी इंडेक्स में 0.98% की गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी फार्मा (0.68%) और निफ्टी आईटी (0.50%) भी दबाव में रहे. दिग्गजों में एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील और एचडीएफसी लाइफ टॉप गेनर्स रहे, जबकि एचसीएल टेक, मारुति और भारती एयरटेल नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे.