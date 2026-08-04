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लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 210 अंक और निफ्टी 159 अंक फिसला

दूसरी ओर, NSE का 50 शेयरों वाला मुख्य सूचकांक 'निफ्टी' भी 159.40 अंक यानी 0.64 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,614.90 के स्तर पर बंद हुआ. इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान निफ्टी एक समय 346.35 अंक तक फिसलकर 24,427.95 के निचले स्तर पर पहुंच गया था.

सूचकांकों के मुख्य आंकड़े कारोबारी सत्र के अंत में BSE का 30 शेयरों वाला संवेदनशील सूचकांक 'सेंसेक्स' 210.08 अंक यानी 0.27 प्रतिशत टूटकर 78,428.95 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के दौरान सेंसेक्स में भारी उठापटक रही. इसने 79,143.15 का उच्च स्तर और 78,211.87 का निचला स्तर छुआ, यानी पूरे दिन में इसमें करीब 931 अंकों की हलचल दर्ज की गई.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले चार दिनों से जारी तेजी का सिलसिला मंगलवार को थम गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) द्वारा डेरिवेटिव (F&O) सेगमेंट वाले शेयरों के लिए लागू किए गए नए 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) की वजह से बाजार में तकनीकी उतार-चढ़ाव देखा गया. इस नए बदलाव के बीच निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली से दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए.

नए ऑक्शन सिस्टम (CAS) का प्रभाव

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोमवार से लागू हुआ नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इस उतार-चढ़ाव की मुख्य वजह रहा. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बाजार के आखिरी समय में होने वाली कीमत निर्धारण (प्राइस डिस्कवरी) प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है. सोमवार को इस सिस्टम के पहले दिन चुनिंदा बड़े शेयरों में आखिरी वक्त पर भारी तेजी आई थी, जिससे सूचकांकों में असामान्य उछाल दिखा था.

मंगलवार को निवेशकों ने अपनी पोजीशन को दोबारा संतुलित किया, जिससे कीमतों में सुधार हुआ. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट किसी खराब आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण नहीं है, बल्कि नए सिस्टम में ढलने के कारण आई एक तकनीकी प्रतिक्रिया है. इसके अलावा, मंगलवार को साप्ताहिक एक्सपायरी होने के कारण भी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ गया.

आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

बढ़त और गिरावट वाले शेयर

आज के कारोबार में सेंसेक्स पैक के दिग्गज शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया. इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन और टेक महिंद्रा प्रमुख रूप से गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे. दूसरी ओर, विपरीत बाजार में भी ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा स्टील के शेयरों में निवेशकों ने खरीदारी की, जिससे ये आज के टॉप गेनर्स बने.

वैश्विक संकेत और कच्चे तेल का रुख

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई और वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.49 प्रतिशत उछलकर 85.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशिया में निक्की और कोस्पी बढ़त के साथ बंद हुए. एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए ऑक्शन सिस्टम के पूरी तरह स्थिर होने में अभी कुछ सत्र और लग सकते हैं.

आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

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