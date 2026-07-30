ऑटो शेयरों की रफ्तार से चमका बाजार; सेंसेक्स 274 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के पार बंद
ऑटो शेयरों की मजबूती से सेंसेक्स 274 और निफ्टी 66 अंक चढ़ा. पश्चिम एशिया तनाव के बीच रियल्टी और स्मॉलकैप में गिरावट रही.
Published : July 30, 2026 at 4:41 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच मामूली बढ़त दर्ज की गई. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक पूरे सत्र के दौरान सतर्क नजर आए. हालांकि, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के शेयरों में आई जोरदार खरीदारी ने बाजार को निचले स्तरों से उबारने का काम किया.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 273.55 अंक (0.35 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 77,928.15 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी50 भी 66.95 अंक (0.28 प्रतिशत) मजबूत होकर 24,317.15 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.
मुख्य सेक्टर्स का हाल और दिग्गज शेयर
बाजार को संभालने में ऑटो सेक्टर की भूमिका सबसे अहम रही. निफ्टी इंडेक्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया और आयशर मोटर्स (Eicher Motors) जैसे दिग्गज शेयर टॉप गेनर्स बनकर उभरे. इनके अलावा मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली.
इसके विपरीत, रियल्टी और केमिकल सेक्टर के शेयरों में आज भारी मुनाफावसूली देखी गई. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ. अडानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार की बढ़त को सीमित करने का प्रयास किया.
छोटे और मझोले शेयरों में सुस्ती
दिग्गज सूचकांकों की तुलना में व्यापक बाजार का प्रदर्शन आज कमजोर रहा. मुनाफावसूली के दबाव में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.56 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई.
तकनीकी नजरिया: आगे क्या होंगे स्तर?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का जोन एक बेहद महत्वपूर्ण और तात्कालिक रेजिस्टेंस क्षेत्र बना हुआ है. विश्लेषकों का कहना है कि यदि बाजार इस स्तर के ऊपर टिकने और बंद होने में सफल रहता है, तो इसमें तीव्र तेजी देखने को मिल सकती है. यह तेजी निफ्टी को 24,500 से 24,600 के अगले सप्लाई जोन तक ले जा सकती है.
दूसरी ओर, यदि बाजार में गिरावट आती है, तो 24,200 का स्तर पहला मजबूत सपोर्ट होगा. इसके टूटने पर 24,000 का स्तर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के रूप में काम करेगा. कुल मिलाकर, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बाजार में अभी सतर्कता का माहौल बना हुआ है.
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