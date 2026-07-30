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ऑटो शेयरों की रफ्तार से चमका बाजार; सेंसेक्स 274 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,300 के पार बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच मामूली बढ़त दर्ज की गई. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक पूरे सत्र के दौरान सतर्क नजर आए. हालांकि, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के शेयरों में आई जोरदार खरीदारी ने बाजार को निचले स्तरों से उबारने का काम किया.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 273.55 अंक (0.35 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 77,928.15 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी50 भी 66.95 अंक (0.28 प्रतिशत) मजबूत होकर 24,317.15 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

मुख्य सेक्टर्स का हाल और दिग्गज शेयर

बाजार को संभालने में ऑटो सेक्टर की भूमिका सबसे अहम रही. निफ्टी इंडेक्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया और आयशर मोटर्स (Eicher Motors) जैसे दिग्गज शेयर टॉप गेनर्स बनकर उभरे. इनके अलावा मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली.

इसके विपरीत, रियल्टी और केमिकल सेक्टर के शेयरों में आज भारी मुनाफावसूली देखी गई. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ. अडानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार की बढ़त को सीमित करने का प्रयास किया.