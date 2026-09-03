तेल की कीमतों में उछाल से सेंसेक्स 417 अंक टूटकर बंद, हालांकि रुपया 94.48 पर मजबूत रहा
तेल की बढ़ती कीमतों से सेंसेक्स 417 अंक टूटकर 76,152 पर बंद हुआ, जबकि रुपया मजबूत होकर 94.48 के स्तर पर रहा.
Published : September 3, 2026 at 4:34 PM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती सत्र में मिली बढ़त को गंवाते हुए दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और बांड यील्ड में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों में महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिससे बाजार का सेंटिमेंट प्रभावित हुआ.
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 417.49 अंक यानी 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,152.86 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 41 अंक या 0.17 प्रतिशत फिसलकर 23,873.45 के स्तर पर आ गया.
तकनीकी आउटलुक और अहम स्तर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए ऊपरी स्तर पर 24,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर एक बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है. वहीं, नीचे की तरफ 23,800 का स्तर तत्काल और महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि इंडेक्स फिलहाल इस स्तर से ऊपर टिकने में कामयाब रहा है, लेकिन अगर निफ्टी 23,800 के नीचे फिसलता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और यह 23,600 के स्तर तक नीचे जा सकता है.
दिग्गज शेयरों और सेक्टर का हाल
निफ्टी के प्रमुख शेयरों में बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और ट्रेंट आज के कारोबार में सबसे बड़े घाटे में रहे, जिससे इंडेक्स पर दबाव बना. सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो मिला-जुला रुख देखने को मिला. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज सबसे ज्यादा गिरावट रही और यह सत्र के दौरान 2 प्रतिशत से अधिक टूट गया. इसके अलावा मीडिया, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक भी गिरावट के साथ बंद हुए. दूसरी ओर, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और हेल्थकेयर सेक्टर का प्रदर्शन भी कमजोर रहा.
छोटे और मझोले शेयरों में रही चमक
मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद ब्रॉडर मार्केट ने आज शानदार मजबूती दिखाई. निवेशकों का रुझान छोटे और मध्यम दर्जे के शेयरों में बना रहा, जिसके चलते निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.37 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा.
डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत
शेयर बाजार में मंदी के माहौल के बीच भारतीय करेंसी यानी रुपये ने मजबूती दिखाई. डॉलर की बेहतर तरलता के दम पर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.48 के मजबूत स्तर पर टिका रहा. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, लगभग 127 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक को रुपये में तेज गिरावट को रोकने और मुद्रा के उतार-चढ़ाव को संभालने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करती है. आने वाले दिनों में रुपये का दायरा 94.25 से 95.00 के बीच रहने की उम्मीद है.
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