ETV Bharat / business

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जबरदस्त तेजी का दौर जारी रहा. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट और विदेशी निवेशकों (FIIs) के बढ़ते भरोसे के कारण घरेलू बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. इस तेजी के चलते मुख्य सूचकांक रिकॉर्ड मजबूती के साथ बंद हुए.

बाजार का पूरा हाल

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक 'सेंसेक्स' 544.39 अंक या 0.70 फीसदी की बढ़त के साथ 78,639.03 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 800.46 अंक तक उछलकर 78,895.10 के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था.

दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों वाला सूचकांक 'निफ्टी' 390.70 अंक या 1.60 फीसदी की बड़ी छलांग लगाते हुए 24,774.30 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है.

तेजी के मुख्य कारण

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 4.62 प्रतिशत टूटकर 83.88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत शुरू होने की उम्मीदों से भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ है, जिससे तेल की कीमतें तेजी से गिरी हैं. भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है, इसलिए तेल का सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे के लिए बड़ी राहत है.