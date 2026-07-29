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शेयर मार्केट में आई तूफानी तेजी, सेंसेक्स 889 अंक उछला, निफ्टी फिर 24,250 के पार बंद

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली. आईटी, बैंकिंग, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई.

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सांकेतिक फोटो (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 4:32 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त रौनक लौट आई. निवेशकों की भारी खरीदारी के कारण बाजार के दोनों मुख्य सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी भारी बढ़त के साथ बंद हुए. सूचना प्रौद्योगिकी, एफएमसीजी (FMCG) और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, जिससे पूरे बाजार का माहौल सकारात्मक हो गया.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 889 अंक या 1.16 प्रतिशत उछलकर 77,654.60 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 265 अंक या 1.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,250.20 के पार पहुंचने में कामयाब रहा. बाजार में आई इस अचानक तेजी से निवेशकों में भारी उत्साह है.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल
आज के कारोबार में हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस के शेयरों ने बाजार को संभालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. इन दोनों कंपनियों के शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. इनके अलावा ट्रेंट और टाटा स्टील के शेयर भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे.

दूसरी तरफ, कुछ बड़े शेयरों में गिरावट भी देखी गई. महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M), पावर ग्रिड और एनटीपीसी के शेयरों में आज बिकवाली का दबाव रहा, जिससे ये आज के टॉप लूजर्स बन गए.

छोटे और मझोले शेयरों का भी जलवा
इस तेजी का फायदा केवल बड़ी कंपनियों को ही नहीं बल्कि छोटी और मझोली कंपनियों को भी मिला. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स आज 0.82 प्रतिशत मजबूत होकर बंद हुआ. वहीं, छोटे शेयरों वाले निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 1.48 प्रतिशत की बड़ी छलांग लगाई.

बाजार के जानकारों का कहना है कि मजबूत घरेलू कंपनियों के नतीजों और आईटी सेक्टर में लगातार आ रही खरीदारी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. हालांकि, एशिया के दूसरे बाजारों में गिरावट और मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है, लेकिन भारतीय बाजार ने इन चिंताओं को पीछे छोड़ दिया.

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए अब 24,300 से 24,400 का स्तर एक बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है. अगर निफ्टी इस स्तर को पार करके ऊपर टिक जाता है, तो आने वाले दिनों में बाजार 24,500 के आंकड़े को भी छू सकता है. फिलहाल शॉर्ट-टर्म के लिए बाजार का रुख काफी मजबूत नजर आ रहा है.

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