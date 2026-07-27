ETV Bharat / business

शेयर बाजार में बंपर उछाल: 5 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स 776 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,000 के करीब बंद

कच्चे तेल में गिरावट और वैश्विक राहत से सेंसेक्स 776 अंक और निफ्टी 229 अंक उछलकर 24,000 के करीब बंद हुआ.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले पांच दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला आखिरकार सोमवार को थम गया. अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमलों पर रोक लगने के बाद वैश्विक बाजारों में आए सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से घरेलू निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. इस चौतरफा तेजी के दम पर दोनों बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी, शानदार बढ़त के साथ बंद हुए.

बाजार का लेखा-जोखा
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स आज 776.29 अंक यानी 1.02 प्रतिशत की छलांग लगाकर 76,835.78 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 229.40 अंक यानी 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,995.95 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी आज कारोबार के दौरान 24,000 के बेहद करीब पहुंच गया, जो बाजार में मजबूत वापसी का संकेत है.

निफ्टी के लिए क्या हैं आगे के स्तर?
बाजार विशेषज्ञों और तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार की धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि निफ्टी 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करता है और उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो आने वाले दिनों में यह तेजी 24,250 से 24,300 के स्तर तक जा सकती है. हालांकि, अगर बाजार 24,000 के ऊपर खुद को बनाए रखने में विफल रहता है, तो इसमें दोबारा मुनाफावसूली दिख सकती है, जो निफ्टी को नीचे 23,800 के स्तर तक खींच सकती है.

तेजी के मुख्य कारण
भू-राजनीतिक तनाव में कमी: अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने से पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा टल गया है, जिससे वैश्विक निवेशकों ने राहत की सांस ली.

कच्चे तेल में गिरावट: भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है. तेल की कीमतों में गिरावट से देश में मुद्रास्फीति का दबाव कम होने और चालू खाता घाटा सुधरने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

एशिया में सबसे मजबूत बना रुपया: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सही समय पर हस्तक्षेप और नीतिगत कदमों के कारण भारतीय रुपया आज एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरा. इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का भरोसा दोबारा लौटा है.

दिग्गज शेयरों और सेक्टरों का हाल
आज के कारोबार में निफ्टी के घटकों में इटरनल, इंटरग्लोब एविएशन और इन्फोसिस सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई. इसके अलावा फार्मा और मेटल सेक्टर भी पिछले तीन दिनों की गिरावट को पीछे छोड़कर हरे निशान में लौटे. हालांकि, व्यापक बाजार में तेजी के बावजूद निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज दबाव में रहा और इसमें गिरावट दर्ज की गई. मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने भी बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया. मिडकैप इंडेक्स 1.11 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.31 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश लोकायुक्त नियुक्ति मामले में सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ता से कहा- 'हाई कोर्ट जाएं'

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAY
STOCK MARKET LIVE UPDATE
23 JULY 2026 STOCK MARKET
STOCK MARKET CLOSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.