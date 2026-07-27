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शेयर बाजार में बंपर उछाल: 5 दिनों की गिरावट के बाद सेंसेक्स 776 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,000 के करीब बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले पांच दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला आखिरकार सोमवार को थम गया. अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमलों पर रोक लगने के बाद वैश्विक बाजारों में आए सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट से घरेलू निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. इस चौतरफा तेजी के दम पर दोनों बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी, शानदार बढ़त के साथ बंद हुए.

बाजार का लेखा-जोखा

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स आज 776.29 अंक यानी 1.02 प्रतिशत की छलांग लगाकर 76,835.78 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 229.40 अंक यानी 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,995.95 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी आज कारोबार के दौरान 24,000 के बेहद करीब पहुंच गया, जो बाजार में मजबूत वापसी का संकेत है.

निफ्टी के लिए क्या हैं आगे के स्तर?

बाजार विशेषज्ञों और तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार की धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि निफ्टी 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करता है और उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो आने वाले दिनों में यह तेजी 24,250 से 24,300 के स्तर तक जा सकती है. हालांकि, अगर बाजार 24,000 के ऊपर खुद को बनाए रखने में विफल रहता है, तो इसमें दोबारा मुनाफावसूली दिख सकती है, जो निफ्टी को नीचे 23,800 के स्तर तक खींच सकती है.

तेजी के मुख्य कारण

भू-राजनीतिक तनाव में कमी: अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने से पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा टल गया है, जिससे वैश्विक निवेशकों ने राहत की सांस ली.